FRANCE :: A 70 ans, Henri Michel s'en est allÃ©

FRANCE :: A 70 ans, Henri Michel s'en est allé Henri Michel, ancien sélectionneur de l'équipe de France (entre 1984 et 1988) et milieu légendaire du FC Nantes, est décédé à l'âge de 70 ans. L'UNFP a confirmé la triste nouvelle révélée quelques minutes plus tôt par RFI ce mardi à la mi-journée.

C'est une figure du football français qui nous a quittés. Et une légende d'un club, le FC Nantes. Ce mardi, les Canaris pleurent Henri Michel. L'ancien milieu de terrain et sélectionneur des Bleus, avec lesquels il avait décroché la troisième place lors du Mondial 1986 au Mexique, est décédé à 70 ans.

Joueur mythique du FC Nantes, international à 58 reprises avant de prendre les commandes de l'équipe de France (de 1984 à 1988) puis de se muer en sélectionneur globe-trotteur prêt à relever tous les défis, notamment sur le continent africain (Cameroun, Maroc, Tunisie...), il s'est imposé au fil des années comme un personnage incontournable de la planète football. Mais c'est bien à Nantes qu'il a laissé une image indélébile.

Parler d'Henri Michel, c'est raconter les grandes heures du FC Nantes. Parler du FC Nantes, c'est forcément évoquer Henri Michel. Arrivé en 1966 sur les bords de Loire, le natif d'Aix-en-Provence n'a ensuite plus jamais porter un autre maillot en club que celui des Jaune et Vert. Seize saisons dans l'élite, plus de 640 matches avec le FCN, il a connu de belles années avec les Canaris. A une époque où Saint-Etienne écrit sa légende, il terminera sa carrière avec trois titres de champion de France (1973, 1977, 1980) et une Coupe de France (1979).

Milieu de terrain relayeur de talent, Henri Michel deviendra un capitaine emblématique du FC Nantes au fil des années. Et reculera finalement sur le terrain pour terminer sa carrière libéro. Seul bémol, il n'aura jamais réussi à vraiment concrétiser ses belles années nantaises sur la scène européenne, malgré une demi-finale de Coupe des coupes (1980). En équipe de France aussi, il a longtemps été un membre clef des Bleus avec ses 58 sélections et une Coupe du monde jouée (1978), même s'il n'a pas eu le même impact qu'à Nantes.