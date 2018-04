CAMEROUN :: Crise anglophone : Le SDF durcit le ton :: CAMEROON Le principal parti de l’opposition pointe à nouveau un doigt accusateur sur le pouvoir de Yaoundé.

Le Social Democratic Front (SDF), demande au président de la République de mettre « immédiatement fin à la guerre qu’il a déclaré et à la spirale de violences dont les populations locales paient le plus lourd tribut » dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L’appel du SDF vient de Bamenda, où le parti tenait le week-end dernier, une réunion de son Comité exécutif national (National Executive Committee ‘NEC’), chargée de « débattre et examiner les questions liées à la vie du parti, la scène nationale et internationale ».

Le SDF « réitère et persiste à dire que la crise anglophone est l’oeuvre du régime Biya [qui] est jusqu’ici resté insensible face aux revendications légitimes des anglophones responsables de l’escalade du conflit qui a dégénéré en guerre civile ouverte ». Et pour cela, « le parti de la balance » condamne une fois de plus « cette manie de punition collective que le gouvernement continue d’infliger aux innocentes populations du Sud-Ouest et du Nord-Ouest ».

La réunion qui était présidée par le chairman du parti, Ni John Fru Ndi, a également constaté que des « extorsions de fonds » sont opérées « systématiquement » sur les populations des deux régions citées. Ce que condamne cette principale formation de l’opposition ; qui constate par ailleurs que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), le parti au pouvoir, se « sert de la crise anglophone pour instrumentaliser certains jeunes anglophones pour déstabiliser les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ».

Le parti appelle les Camerounais et à la communauté internationale à faire pression pour que le gouvernement accepte de dialoguer, parce « qu’aucun gouvernement n’a jamais gagné une guerre contre son propre peuple ». Sur le plan interne, le SDF « condamne la rétention intentionnelle du financement électoral par le gouvernement qui jusqu’à ce jour n’a pas été réglé alors que la loi sur les élections sénatoriales dispose qu’une partie dudit financement soit versée avant les élections ».

Le SDF s’est par ailleurs félicité de l’état d’avancement des préparatifs de la prochaine élection présidentielle. Le vice-président du parti et député SDF du Wouri dans la région du Littoral, Joshua Osih, est le porte-flambeau de cette formation politique à la prochaine élection présidentielle.