CAMEROUN :: Sud-ouest : Okalia BilaÃ¯ attaquÃ© par les extrÃ©mistes :: CAMEROON

CAMEROUN :: Sud-ouest : Okalia Bilaï attaqué par les extrémistes :: CAMEROON Le convoi du gouverneur a été attaqué alors qu’il se rendait à Menji pour l’installation du nouveau préfet du Lebialem, vendredi 20 avril 2018.

Des hommes armés, non identifiés ont ouvert le feu sur le convoi du gouverneur de la région du Sud-ouest, Bernard Okalia Bilaï. Selon nos informations, l’attaque est survenue vendredi 20 avril 2018 autour de 13h, au lieu-dit Lewoh dans l’arrondissement d’Alou, département du Lebialem.

Okala Bilaï qui venait de passer deux heures dans la résidence du préfet du département de la Menoua à Dschang (Ouest) avait repris la route pour se rendre à Menji dans le Sud-ouest, afin de procéder à l’installation du nouveau préfet du Lebialem, Eta Nbokaya ashu. Les quelques quinze véhicules du cortège ont été pris dans les champs de tirs pendant près de deux minutes.

Les militaires du Bataillon d’intervention rapide (Bir) ont riposté à cette attaque en tirant plusieurs coups de feu en direction de la broussaille, où les assaillants avaient pris le soin de s’y camoufler. Une source sécuritaire rassure qu’aucune victime n’a été enregistrée dans les véhicules qui transportaient le gouverneur de la région du Sud-ouest et son état-major.

La même source fait savoir que, de retour de Menji, le cortège de l’autorité administrative a emprunté le même itinéraire de départ et encore essuyé des tirs, sensiblement au même endroit. Les échanges de coups de feu ont duré près de 7 minutes cette fois-là. Aucune victime n’a également été déclarée à la suite de ce deuxième assaut.

Attaques répétées à Alou

Ce n’est pas la première fois qu’une attaque se produit dans l’arrondissement d’Alou. On se souvient que Zacharie Ungithoh, l’ancien préfet du département du Lebialem, a été blessée par balle au cours d’une attaque de son convoi survenue jeudi 22 mars 2018 dans cet arrondissement. Les véhicules du convoi du préfet ont été criblés de balles par des hommes armés, non identifiés.

Les blessés du cortège ont été conduits à l’hôpital Mary Heath Of Africa à Fontem, pour des soins. Deux gendarmes ont été cités dans les rangs des victimes. Cinq jours plus tôt, samedi 17 mars 2018, Ivo Leke Tambo, le Président du conseil d’administration (Pca) du GCE Board, l’équivalent de l’Office du baccalauréat dans le sous-système éducatif anglophone, se faisait kidnappé.

Le convoi dans lequel Ivo Leke Tambo avait embarqué a été attaqué par des hommes armés, sensiblement dans le même périmètre, dans l’arrondissement d’Alou. Les véhicules en provenance de Dschang, dans la région de l’Ouest, avaient été pris d’assaut par les assaillants armés et encagoulés, dissimulés dans la broussaille. Quatre passagers ont été blessés pendant l’opération, dont l’ancien maire de Wabane et le délégué départemental du Minepia. Des passagers ont été battus à coups de machette. Les occupants des véhicules, l’épouse et le chauffeur du Pca du GCE Board ont été relaxés.

Seul Ivo Leke Tambo a été retenu captif par les rebelles qui ont pris la fuite pour une destination inconnue. Une demande de rançon de 100 millions F. CFA a été formulée par les ravisseurs pour la mise en liberté d’Ivo Leke Tambo, avait-on appris. Le Pca du GCE Board sera relaxé 48 heures plus tard, dans des circonstances encore inconnues.