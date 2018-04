CAMEROUN :: Agressions rÃ©pÃ©tÃ©es : Trois suspects aux arrÃªts :: CAMEROON

CAMEROUN :: Agressions répétées : Trois suspects aux arrêts :: CAMEROON Le Gmi n°2 (Police) a mis la main samedi sur un gang de présumés braqueurs à Douala.

Wapi D., 34 ans, repris de justice, Temwoue R., 32 ans et Hako A., 52 ans, repris de justice également, ont été interpellés ce samedi 21 avril 2018 en divers points de Douala par des éléments du Groupement mobile d’intervention (Gmi) n°2.

De sources policières, tout part de l’alerte donnée par un citoyen à des éléments en poste à un barrage mixte à Yassa. Ledit citoyen a vu un individu jeter un sac suspect dans la broussaille, non loin de son domicile, et que, l’ayant par la suite ouvert, il y a découvert un objet ressemblant à une arme à feu.

Le renseignement ayant été donné assez vite, le suspect n’a pas eu le temps de s’éloigner : au final il est interpellé, et une arme de fabrication artisanale ainsi qu’une munition de calibre 12 sont saisies. Conduit au Gmi pour exploitation, le suspect reconnaît avoir jeté effectivement l’arme dans le fourré, et admet être membre d’un gang. D’après notre source, le groupe opérait à Douala et dans des localités environnantes, notamment Edéa, Mbanga, Souza.

De fil en aiguille, la police appréhende d’autres personnes. D’abord à Ndogpassi, où vivait le suspect Temwoue. Une fouille de son domicile va permettre de saisir une carte grise de véhicules, plusieurs pièces d’identité et divers autres documents, dont un certificat de vente signé à blanc.

Une autre descente au lieudit « Bayangue », non loin du marché Ndogpassi, où Wapi D., gérant d’auberge, receleur présumé de motos arrachées par les braqueurs, a été pris également. Une descente dans son domicile a permis de mettre la main sur trois machettes et un tournevis. Un autre complice, colocataire de Wapi, réputé approvisionner le groupe en armes et munitions, est actuellement en cavale.