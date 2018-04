Lutte contre le terrorisme : Le NigÃ©ria et le Cameroun vont intensifier leur coopÃ©ration :: CAMEROON

Lutte contre le terrorisme : Le Nigéria et le Cameroun vont intensifier leur coopération :: CAMEROON Déclaration du chef d’état-major des forces armées nigérianes après le tête-à-tête avec son homologue, le général de corps d’armée René Claude Meka, hier à Yaoundé.

Le chef d’état-major des forces armées nigérianes, général Abayomi Gabriel Olonisakin était à Yaoundé hier 23 avril 2018. Exactement deux ans après son dernier séjour au Cameroun. Reçu en fin de journée par son homologue, René Claude Meka, il a affirmé à la presse être venu pour deux raisons majeures. Plaider pour un renforcement de la coopération entre les deux armées et se concerter avec les autorités militaires camerounaises pour vaincre définitivement Boko Haram.

« Je suis venu solliciter plus de coopération et plus de synergie entre nos forces pour barrer la voie à Boko Haram et à tous les groupes terroristes qui menacent la paix dans la sous-région », a déclaré général Abayomi Gabriel Olonisakin.

Après une demi-heure d’échange en tête-à-tête avec le général de corps d’armée René Claude Meka dans le cabinet de ce dernier, les deux chefs d’état-major se sont retrouvés à huis clos dans la salle de réunion du CEMA, entourés chacun de cinq hauts-gradés.

Au bout d’une heure de discussion, le chef d’état-major des forces armées nigérianes a repris le chemin de l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, en direction du Nigeria. Avant sa venue au Cameroun, il a indiqué à Cameroon Tribune s’être arrêté au Tchad où il a eu un échange similaire avec son homologue tchadien. Il a aussi souligné s’être rendu au quartier général de la Force multinationale mixte à laquelle le Cameroun et d’autres pays africains sont parties prenantes .