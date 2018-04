Ã‰TATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: DAPHNE ENFLAMME LE FESTIVAL DIASPOCAM DE WASHINGTON DC: Câ€™Ã‰TAIT CE SAMEDI 21 AVRIL DANS LA LOCALITÃ‰ DE BELTSVILLE DANS L'ETAT DU MARYLAND :: UNITED STATES

ÉTATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: DAPHNE ENFLAMME LE FESTIVAL DIASPOCAM DE WASHINGTON DC: C’ÉTAIT CE SAMEDI 21 AVRIL DANS LA LOCALITÉ DE BELTSVILLE DANS Samedi dernier était jour de fête, le 2eme festival de la diaspora Camerounaise avec pour artiste invitée: La jeune et talentueuse Daphné. Épris de talent, celle qui a pour fondement l'amour dans ses textes, a tout simplement envoûté un public surchauffé à bloc qui en voulait d'avantage.

Un moment unique et inoubliable auprès des populations de Washington DC qui ont apprécié le courage et la bravoure de Prestige Club, les organisateurs de cet événement . Vivement l'année prochaine pour un autre festival riche en son et en couleur.