Cameroun: Douala 1er: La bataille perdue de Jean Jacques Ekindi :: CAMEROON Le Coordonnateur national du Mouvement Progressiste (MP) a usé de tout son latin pour barrer le vote du compte administratif 2017 de cette municipalité d'arrondissement. L'homme politique est curieusement aidé par des cadres du Rdpc de Douala 1er, épris par un sombre destin de fragilisation du parti au pouvoir et de la Section Rdpc Wouri 1 à partir de Douala 1er, en prélude aux prochaines échéances électorales.

Jean Jacques Ekindi a choisi le 12 avril 2018, pour rompre avec sa curieuse politique de la chaise vide au sein du conseil municipal de Douala 1er. Le Coordonnateur en perte de vitesse du Mouvement Progressiste (MP) a réapparu à l'occasion du vote et de l'adoption du compte administratif 2017 de cette municipalité, où siège son micro-parti. Micro-parti décidé à en découdre avec le Maire Jean Jacques Lengue Malapa, le Chef de l'exécutif de Douala 1er, à propos de l'exécution du budget 2017, mais surtout au sujet de l'incorporation en régularisation des excédents des recettes sur les dépenses des exercices 2013, 2014, 2015 et 2016 dans le budget de l'exercice 2018 ou leur admission en en non-valeur.

Polémique

Mais la bataille des "Jean Jacques" n'aura pas lieu. A une majorité écrasante, le compte administratif 2017 de la mairie de Douala 1er sera adopté par le conseil municipal. Les excédents des recettes sur les dépenses des exercices 2013, 2014, 2015 et 2016 ont également été incorporés en régularisation et approuvés par la tutelle depuis belles lurettes. Le débat polémique savamment organisé par la bande à Ekindi n'aura donc duré que le temps d'une théatralisation politique mal ficelée, avec l'appui contre-nature de certains conseillers municipaux du Rdpc en quête de platebandes. "

Le compte administratif 2017 de Douala 1er dégage ainsi des recettes de l'ordre de 1.832.215.917 F.CFA, soit 77,41% de recettes recouvrées, et des dépenses à hauteur de 1.945.154.934 f.CFA, soit 82,18% d'engagement. Ce compte administratif provient de l'exécution d'un budget 2017 prévisionnel de 2.812.500.000 f.CFA, rendu à 2.366.950.000 f.CFA après collectif budgétaire voté le 8 septembre 2017.

Bien que négatif, le compte administratif de la commune d'arrondissement de Douala 1er a réussi a implémenter les investissements prévus dans son plan de campagne 2017: achèvement des travaux de construction de l'hôtel de ville construction de l'école maternelle communale d'Essengue, aménagement des espaces de loisirs, lutte contre le désordre urbain, amélioration de la voirie municipale etc.....Au total, ce sont 693.692.517 f.CFA investis exercice clôt. En nette hausse par rapport à l'exercice 2016 qui a connu des investissements réalisés de 626.000.000 de f.CFA.

En plus du satisfecit accordé au compte administratif de Douala 1er, Bertrand Mache Njouonwet, le Préfet du Wouri a relevé la similitude de la commune de Douala 1er à "une faculté de sciences politiques", certainement séduit par la liberté de parole et la prise en compte des avis contradictoires des partis de l'opposition, frisant pourtant parfois la dérive politique.

Ce qui obligera le chef du département du Wouri à remonter les bretelles, courant conseil, à un conseiller municipal de l'opposition, après son observation relative au rôle désormais joué par les préfets et sous-préfets dans le contrôle de tutelle, après éclatement du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation :" les rats des plateaux de télévisions du dimanche n'ont pas encore compris le sens du réaménagement opéré par le président de la République le 2 mars 2018. Les Préfets et les sous-préfets ne relèvent pas d'un ministère ", dira-t-il. A l'endroit des conseillers municipaux, le préfet du Wouri a lancé un appel à plus d'étroitesse dans le contrôle du plan de l'exécution du plan de campagne communal. Jean Jacques Lengue Malapa envisage ainsi la fin du chantier de construction de l'hôtel de ville de Douala 1er, fin juin 2018.