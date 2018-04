Cameroun: QUAND L ARGENT DISPARAIT DANS LE COMPTE D UN CLIENT A BANDJOUN: La COMICODI INTERPELLE Mr Paul Kamogne Fokam, PrÃ©sident du Conseil dâ€™Administration MC2 Groupe Afriland First Bank :: CAMEROON

Cameroun: QUAND L ARGENT DISPARAIT DANS LE COMPTE D UN CLIENT A BANDJOUN: La COMICODI INTERPELLE Mr Paul Kamogne Fokam, Président du Conseil d’Administration Transmission aux fins d’enquêtes et médiation éventuelle, de la plainte de Monsieur Fotso André, contre MC2 de Bandjoun. Monsieur le Président,

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous présente ses compliments, et se fais un devoir de vous faire tenir copie, de la plainte de monsieur André Fotso, client de MC2 de Bandjoun.

En effet le client se plaint d’une intrusion dans son compte, ce qui au regard de l’éthique pourrait constituer un abus de confiance d’une extrême gravité. Il importe en outre de rappeler que les relations entre votre institution et ce citoyen, connaissent depuis des travers pour lesquels nous avions déjà essayé d’éveiller votre attention, après avoir été saisie. IL s’agissait également de distorsions incompréhensibles voire louches dans la gestion de sa dette.

Dans tous les cas, la commission fait sienne la conviction selon laquelle, seule une enquête sera initiée dans les plus brefs délais pour établir la vérité, et en tout état de cause mettre en mouvement les mécanismes éventuels de toute médiation.

Nous vous remercions d’avance pour votre prompte et diligente réaction.

Croyez Monsieur le Président, à l’assurance de notre parfaite considération citoyenne./.

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel