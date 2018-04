LA VIANDE DES ESCARGOTS UNE RESSOURCES ALTERNATIVE EN PROTEINES ANIMALES EN AFRIQUE ET AU CAMEROUN EN PARTICULIER :: CAMEROON Garantir la sécurité alimentaire en générale et protéique en particulier dans les pays Africains devient une contrainte majeure et un véritable défi. En effet, le déséquilibre observé entre la croissance démographique et l’offre en protéines animales entraine l’augmentation de la malnutrition dans la plus part des familles à faible revenu. Les élevages bovins, ovins, caprins, volailles et porcs sont les plus pratiqués pour répondre à cette insuffisance protéique au Cameroun. Toutefois, dans le contexte actuel, il n’est pas aisé d’augmenter la production de ces spéculations du fait de leurs extrêmes exigences en termes d’espace, du cycle de reproduction long et le coût élevé des sous produits agro-industriels. Dans ce contexte, l’élevage des cobayes, des aulacodes, des poulets villageois et des escargots peuvent constituer des gages de sécurité alimentaire surtout pour des personnes dont les revenus sont faibles. Avec l’ouverture du salon international d’agriculture(SIAD), le 20 avril 2018 dans la ville de Douala particulièrement Camtel Bépenda, nous avons échangé avec les enseignants de la Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles(FASA) sur la place des escargots comme étant une source alternative de revenus et de protéines animales, ou viande d’escargot.

Le stand de la FASA attire une attention avec un exposé sur l’importance des escargots par Mr DONGMO DJIOTSA Francis généticien en thèse de Phd. En effet, l’idée de recherche sur l’alimentation, la reproduction, la caractérisation et l’aspect génétique permettra à court, moyen et long terme de sortir les escargots du non conventionnel. Les résultats de recherches seront vulgarisé pour le renforcement de capacité des petits producteurs tout en rendant intensif la production des escargots. Parlant de l’aspect socio-économique, le département du Moungo une zone du Littoral, commercialise intensivement les brochettes d’escargot communément appelé « kongomeet ». La plupart des voyageurs aiment vraiment s’arrêter pour en bénéficier car d’aucun n’ont accès uniquement durant leur déplacement. C’est un secteur d’activité qui permet aux différents commerçants de scolariser les enfants, de résoudre des problèmes ponctuels et de se lancer dans d’autres secteurs d’activité. Pendant la saison des pluies, le climat est favorable pour la pérennisation de l’espèce. Se sont des phytophages et souvent on leur classe comme omnivore. En système amélioré, on leur alimente avec les sous produits agroindustriels. On trouve ces mollusques dans les endroits généralement humides comme les champs, les alentours d’habitations, les endroits cachés et surtout les marécages. Par contre en saison sèche il est vraiment difficile d’avoir le « gnamagolo » se qui pousse un certain nombre de commerçant capitaliste à développer des systèmes de production traditionnel et semi-intensif pour vendre et ne pas se trouver en rupture. Aujourd’hui dans la région de l’ouest vous trouvez les brochettes de cette viande montrant une extension et une demande forte de cette viande. La plupart des familles du retour du champ ont dans leur sac des escargots qui vont servir de viande pour le repas du soir ce qui est un grand atour pour les familles pauvres n’ayant pas toujours de moyen pour l’achat des viandes conventionnelles. Toutefois, ce qui intéresse le commerçant c’est de l’argent or le fait de commercialiser les œufs des escargots est un véritable danger pour la pérennisation de l’espèce. Il est alors important de sensibiliser les commerçants qui le font j’adis par ignorance.

En somme, déjà avec les recherches scientifiques de la FASA et bien d’autres Universités, dans le secteur de l’alimentation, la reproduction, la génétique et même la caractérisation, les résultats seront les solutions durables pour booster la production des escargots dans le territoire national. Avec la forte demande des consommateurs, tout laisse croire que les éleveurs d’escargots s’interrogent sur les systèmes intensifs de production. En perspective, nous cogitons sur la valorisation des coquilles d’escargot en alimentation animale.