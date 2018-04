Cameroun, Performance: AREA Assurances dans le top 10 :: CAMEROON A l’occasion de la remise des médailles d’honneur du travail à son personnel le 20 Avril 2018, l’entreprise d’assurance qui, d’après les données et informations diffusées, avoue avoir une santé financière de fer et une expansion exponentielle. Ce qui devrait rassurer les partenaires et futurs clients sur sa capacité à régler les contentieux et les sinistres lorsque ceux-ci surviennent.

En présence du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale M. Grégoire Owona qu’accompagnait tout l’Etat-major du Gouverneur Dieudonné Ivaha Diboua, cette cérémonie de remise de médailles à vu regroupé un personnel joyeux et dévoué. Dans l’allocution faite à l’attention du public, la déléguée du personnel désigné n’aura cessé de féliciter le Directeur General qui a su implémenter une politique nouvelle et une vision depuis 2 à 3 ans qui fournissent des résultats encourageants. Même le Ministre du Travail emboitera le pas au personnel. Depuis 2015 que Jacob Sindze a pris les rênes de la structure d’assurance, un climat de sérénité est perceptible.

Il faut noter que depuis 10 ans déjà, AREA Assurances a fait un chiffre d’affaires ayant dépassé 4,2 milliards de Fcfa en 2016 avec des prestations effectives de sinistres de plus de 1 524 996 681 Fcfa (Un milliard Cinq Cent Vingt Quatre Millions Neuf Cent Quatre Vingt Seize Mille Six Cent Quatre Vingt et Un Fcfa), la propulsant parmi les leaders au Cameroun et même en Afrique Centrale. Pour mieux illustrer ce saut, aujourd’hui dans son portefeuille les sociétés telles que ASECNA, GICAM, ECAM, CSPH, UDS, OLAM, TROPIK, etc… s’y trouvent déjà.

Réactions

Monsieur Martin NGOUCHET, Président du Conseil d’Administration d’AREA Assurances

Lorsque vous vous êtes adressez au personnel, la sérénité et l’assurance d’une société bien portante a transparu. Quel a été la recette pendant toute ses années ?

AREA Assurances se porte bien par rapport à la qualité des hommes et femmes qui y travaillent et de nos partenaires. Si l’on a marqué un temps d’arrêt avec cette remise de médailles de travail, c’est aussi pour regarder le chemin déjà parcouru et chercher à conquérir de nouveaux horizons.

Qu’est ce que vous envisagez pour plustard ?

La première chose reste le respect de la parole donnée aux clients et partenaires. C’est ce que nous avons fait depuis 10 ans. Nous allons être prêt de nos clients et les soutenir à chaque fois qu’un sinistre se produit.

Monsieur JACOB SINDZE, Directeur General AREA Assurances

A l’occasion des remises de médailles aux personnels, généralement les délégués du personnel ne ratent pas l’occasion de deverser leurs biles de récriminations à l’endroit du top management. Mais tel n’a pas été le cas pour Vous à cette occasion. Au contraire vous avez été félicité même par le

Ministre du Travail. Comment avez-vous fait pendant des années pour motiver ce personnel à vous suivre dans des réformes et stratégies ?

En fait dans l’essence de notre leadership, nous avons su puiser de l’énergie. Un leadership d’écoute, d’accompagnement ; un leadership qui a permis de faire en sorte que chaque jour nos collaborateurs aient accompli la tâche qui est la leur. C’est ce que la délégué du personnel a reconnu tout au long de son propos.

Mais à force de leur montrer le chemin à savoir qu’est ce qui faut faire et ne pas faire, atteindre les objectifs a eux fixés, ils ont compris qu’on était sur le bon chemin. Pour preuve aujourd’hui nous nous positionnons comme parmis les meilleures compagnies d’assurances en ce moment depuis 2 à 3 ans. Ce travail est le fruit de beaucoup de sacrifice. Au début, cela n’a pas été facile car toutes ses femmes et hommes ont parfois laissés leurs vies de famille pour s’investir dans le travail au quotidien et ce sont ces résultats que nous constatons aujourd’hui. Et celles-ci montrent qu’on a eu raison de continuer sur cette voie.

Sur quoi avez-vous mis l’accent pour réussir ses résultats plus que satisfaisants aujourd’hui ?

La chose que j’ai demandé à chacun d’eux c’est d’être au service du particulier qui entre, du sinistré et de l’accidenté qui vient en agence. J’ai demandé à chaque agent de ne point minimiser un usager, de leur dire quelque chose afin de n’entretenir aucun point d’ombre dans la relation entre eux et Nous.

Pour exemple, lorsque quelqu’un vient pour un sinistre généralement ce n’est pour d’office prendre un chèque mais d’abord pour comprendre ce qui lui arrive. Pourquoi il n’est pas encore payé, etc. En lui donnant des réponses satisfaisantes, je pense qu’il s’en va ravi et persuadé de notre bonne foi.

Aujourd’hui pensez-vous être dans le top 10 des meilleures compagnies d’assurances au Cameroun ? Ou bien aurez-vous les moyens d’y accéder et de vous maintenir ?

Le Conseil d’administration nous avait déjà fixé cet objectif. Nous travaillons depuis lors pour que demain à brèves échéances nous puissions atteindre cet objectif. Donc AREA Assurances de demain sera different de celui d’aujourd’hui.