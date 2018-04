RD CONGO :: Congo RDC: le corps de Etienne Tshisekedi bientÃ´t rapatriÃ© :: CONGO DEMOCRATIC

RD CONGO :: Congo RDC: le corps de Etienne Tshisekedi bientôt rapatrié :: CONGO DEMOCRATIC Plus d'une année après son décès, survenu en Belgique, le corps de Etienne Tshisekedi va bientôt être rapatrié puis inhumé selon un accord conclu samedi entre les autorités de Kinshasa et les familles biologique et politique du défunt.

D'après cet accord, les obsèques de Etienne Tshisekedi seront entièrement prises en charge par le trésor public.

La dépouille sera rapatriée de Bruxelles via un vol spécial affrété par le gouvernement. Ensuite le corps sera exposé au parlement durant deux jours en vue d'un hommage national.

Quant au lieu de l'inhumation, ce ne sera pas un cimetière. Etienne Tshisekedi sera enterré dans la banlieue de Kinshasa, dans une concession appartenant à sa famille.

En revanche, la date du retour du corps n'a pas été précisée. Le communiqué rendu public indique simplement qu'une commission mixte va réfléchir sur cette question ainsi que sur les autres modalités pratiques du rapatriement de la dépouille.

Mort à 83 ans, en février 2017, à Bruxelles, celui qui était surnommé le « Sphynx de Limété » s'était tour à tour opposé aux régimes de Mobutu et de Kabila père et fils.

Faute de consensus entre l'entourage de Tshisekedi et le pouvoir de Kinshasa, la dépouille était conservée dans une morgue de Bruxelles, plus d'une année après le décès de l'opposant.