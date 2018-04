Cameroun :: Cour suprÃªme : Magistrats et cadres de la Chambre des comptes Ã  lâ€™Ã©cole des techniques gÃ©nÃ©rales de contrÃ´le externe :: CAMEROON

Cameroun :: Cour suprême : Magistrats et cadres de la Chambre des comptes à l’école des techniques générales de contrôle externe :: CAMEROON C’est l’objet d’un séminaire de formation ouvert lundi dernier à Yaoundé, avec le concours financier de l’Union européenne (Eu), ainsi que des enseignements délivrés par de hauts magistrats des Cours des comptes de France et de Tunisie.

Le Cameroun à travers la Chambre des comptes de la Cour suprême, veut renforcer ses capacités en techniques générales de contrôle externe, et ainsi mieux préserver les ressources provenant de différents bailleurs de fonds internationaux et autres partenaires au développement. Toute chose qui justifie le séminaire y relatif ouvert le 16 avril 2018 à Yaoundé, par Daniel Mekobe Sone, premier président de la Cour suprême du Cameroun.

A en croire Daniel Mekobe Sone, les travaux qui s’achèvent ce vendredi, devraient permettre aux nouveaux 35 magistrats de la Chambre des comptes, à cinq magistrats du Parquet général et aux deux conseillers juges nouvellement affectés à la Cour suprême, d’être plus aguerris aux techniques générales de contrôle externe. « La Chambre des comptes, importante institution de lutte contre les détournements de fonds publics, bénéficie du concours de l’Union européenne », a scandé le président de la Cour suprême, avant d’énumérer quelques réalisations du Club des 27 dans son appui à la Chambre des comptes du Cameroun.

Aussi, le séminaire qu’abrite l’hôtel Djeuga Palace de Yaoundé, est-il ponctué de thèmes aussi divers que variés. Il s’agit : des techniques générales de contrôle externe ; de nouvelles normes ISSAI (normes internationales de contrôle externe) et audit externe des institutions bancaires et financières.

Ayant pris le lutrin quelques temps avant, Hans-Peter Shadek, ambassadeur et chef de délégation de l’Ue à Yaoundé, tout en se félicitant de la montée en puissance entre l’institution européenne et le Cameroun, a indiqué qu’après le séminaire, « la Cour des comptes devra mieux assurer ses missions, et y apportera de meilleures réponses ». Et le diplomate allemand d’affirmer qu’un contrat de subvention, serait bientôt signé entre l’Union européenne et la Chambre des comptes du Cameroun. Le tout, au cours d’une cérémonie à laquelle a pris part, Paul Tassong le ministre délégué auprès du ministre camerounais de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire.

Président de la Chambre des comptes de la Cour suprême, Marc Ateba Ombala a quant à lui, parlé d’un séminaire d’imprégnation pour les magistrats nouvellement affectés à la Chambre des comptes, et d’un séminaire de recyclage pour les anciens. « Il sera question d’aller un peu plus en profondeur dans les techniques de certification, nous préparer à une certification probante des comptes publics de l’Etat », a-t-il déclaré.