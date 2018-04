Cameroun: CL2P, Pratiques mÃ©diatiques despotiques, Pouvoir et Politique institutionnelle au Cameroun :: CAMEROON

Cameroun: CL2P, Pratiques médiatiques despotiques, Pouvoir et Politique institutionnelle au Cameroun :: CAMEROON La dernière démonstration de puissance de M Jean-Pierre Amougou Belinga, le magnat des médias du régime Biya est préoccupante par rapport à la nature de l'information et de la subjectivité. En effet M. Amougou Belinga est connu dans le passé pour avoir publié une liste de 50 homosexuels à travers son journal L'Anecdote, créant un climat d'hystérie qui a conduit à la criminalisation de l'homosexualité au Cameroun et à la promotion de la notion de "pur" camerounais "Volk" qui n'a jamais existé.

Le CL2P s'oppose à tout gouvernement et groupe religieux qui tentent de déployer la stigmatisation sociale comme chair à canon pour imposer la discipline et le respect de ses normes ou idéologies conformistes.

Il faut dire que l'ambition de M. Amougou Belinga va bien au-delà de la diffusion de l'information, il s'agit en réalité d'une performance machiavélienne qui trahit un projet de transformation radicale de la subjectivité et de la société camerounaise. La façon dont notre relation à la vérité se fait par l'intermédiaire d'Amougou Belinga change la nature de notre subjectivité; le fondement de notre relation avec la politique et nos institutions devrait pourtant dépasser les médias. Malheureusement c'est cela le type d'identité que façonne l'État du Cameroun.

Il devient alors parfaitement normal de voir des Ministres, Directeurs Généraux et autres hautes personnalités de la république aller célébrer la première communion des enfants d'un ancien "braqueur" de la CAMPOST, devenu influent patron de média au Cameroun, notamment de la télévision locale "des mille collines" (VISION 4). C'est dire si ce pays semble définitivement perdu pour l'Humanité.

Scène pour le moins surréaliste dans cette république bananière, où on voit en effet au journal télévisé le tout puissant ministre de la justice Laurent Esso entrain de festoyer chez son protégé Jean-Pierre Amougou Belinga, l'homme qui en toute impunité a fait séquestrer depuis plus d'un an les deux consultants audiovisuels David Eboutou et Patrick Sapack; puis confisquer l'argent (700 millions FCFA) qu'ils avaient reçus à l'issue des prestations assurées pour le compte du Groupe auprès du Président de la République du Congo, Dénis Sassou Nguesso. Rappelons que les deux consultants qui croupissent encore au mouroir carcéral de Kodengui dans l'indifférence des autorités camerounaises, ont écopé d'une peine de 30 mois de prison ferme pour "tentative d'escroquerie via les réseaux sociaux", alors qu'ils en avaient déjà purgé 19.

C'est dire si "le magnat de la presse à la gloire du président" Amougou Belinga peut en un claquement de doigts ruiner des vies et des carrières professionnelles au Cameroun, avec la complicité des barons du régime de Yaoundé, dont le garde des sceaux Laurent Esso.

Au CL2P, parce que nous croyons que ceux qui occupent des postes de haute responsabilité doivent être traités comme tous les autres Camerounais, nous voulons être sûrs que les violations potentielles des droits humains comme celle décrite ici sont soigneusement contrôlées," si d'aventure nous redevenions un pays normal.

Force est de constater que le concept d'un État-nation moderne est plus un idéal qu'une réalité au Cameroun. La plupart des Camerounais ordinaires ne pensent pas que l'élite dirigeante dans leur pays promeut leur intérêt national, mais uniquement celui du parti-État au pouvoir le RDPC. Dans cette ethos Machiavélienne, le but principal de tous les dirigeants est de servir leur propre intérêt, de maintenir leurs pouvoirs et privilèges.

En pratique, accumuler des privilèges, qu’ils ne méritent pas, est la recette de la catastrophe qui se joue dans ce pays. La nature durable des privilèges immérités et la médiocrité des élites du RDPC bloquent l'émergence d'une citoyenneté responsable et compétente pour laquelle le CL2P se bat au quotidien.