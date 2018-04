Cameroun :: DÃ©claration de la COMICODI sur la spoliation des investissements de la diaspora: Le cas du projet hÃ´telier de luxe, HÃ´tel Tara Plage du promoteur TANTCHOU Pierre :: CAMEROON

Cameroun :: Déclaration de la COMICODI sur la spoliation des investissements de la diaspora: Le cas du projet hôtelier de luxe, Hôtel Tara Plage du promoteur Depuis plusieurs années, le Chef de l’Etat en personne, n’a de cesse d’encourager par toutes sortes d’incitations, les compatriotes de l’étranger à investir à venir investir au pays. Des forums sont régulièrement organisés, des mesures diverses annoncées et quelques actions effectives rendues public.

Et pourtant, les réalités sur le terrain, défient toute logique au regard des tracasseries, des lenteurs administratives, des complications inutiles et surtout de la remise en cause parfois brutale, de certains projets majeurs initiés par nos compatriotes de l’étranger.

A titre d’illustration, le projet hôtelier lancé par le compatriote Tantchou Pierre, résidant américain, avec le concours des financiers internationaux. En effet depuis bientôt dix ans, les tracasseries succèdent aux agressions armées sur le chantier, accompagnées de destructions des ouvrages, malgré les décisions des tribunaux qui un jour jugent blanc, et un autre jour jugent vert, puis bleu le lendemain.

C’est dans ce contexte de maquis judiciaire et de complications mêlées de haine et de discours ethno-tribal, que des individus sans foi ni loi ont entrepris d’acheter plusieurs titres de la presse privée, pour diffuser des informations mensongères, insultantes et calomnieuses. Non content de dénaturer les faits, il y a ici une diffamation grossière à l’endroit du promoteur, le tout sous la plume d’une certaine « correspondance particulière » validée au prix de quelques billets de CFA, par ces temps de vache maigre et de course vers le gain de survie.

La Commission indépendante contre la corruption qui a interpellé depuis le gouvernement sur cette affaire, s’indigne contre le procédé de ces voyous sans visage qui n’honorent par notre pays, encore moins leur métier, et qui surtout mettent à mal les ambitions de nos compatriotes de l’étranger qui veulent investir au Mboa.

La Commission rappelle que pareille fourberie à une fin, une sanction des lendemains et un nom des plus impurs, et appelle les acteurs l’ignominie à cesser sans autre forme de délai./.

Yaoundé, le 23 Avril 2018

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel