Le DÃ©putÃ© SDF Ã  lâ€™AssemblÃ©e Nationale du Cameroun et PrÃ©sident de la Province SDF-Littoral Honorable Jean-Michel Nintcheu sÃ©journe en Allemagne du 21 au 23 avril 2018. :: CAMEROON

Le Député SDF à l’Assemblée Nationale du Cameroun et Président de la Province SDF-Littoral Honorable Jean-Michel Nintcheu séjourne en Allemagne du 21 au Au programme, des rencontres avec la communauté camerounaise de Aachen notamment, les représentants des étudiants, des femmes et des entrepreneurs de la Diaspora camerounaise et, plusieurs rencontres avec des responsables politiques allemands de la ville.

Cette visite de travail en prélude à celle qu’effectuera le Vice-président National et candidat du SDF à la prochaine élection présidentielle Honorable Joshua Osih aura entre autre pour but de relancer les activités de la Coordination SDF-Allemagne.

Tous les militants et sympathisants du SDF sont cordialement invités à prendre part à la rencontre prévue à cet effet ce samedi 21 avril 2018 dès 14h précise au lieu Humbold-Haus sis à la Pontstrasse 41, 52062 Aachen.

Salutations patriotiques.

Pour le Comité d’Organisation

Jean Robert Wanko