Cameroun- ObsÃ¨ques: S.E Jean Melaga ou le diplomate qui aimait cultiver la terre :: CAMEROON

Cameroun- Obsèques: S.E Jean Melaga ou le diplomate qui aimait cultiver la terre :: CAMEROON La diplomatie et la culture de la terre n´avaient pas de secret pour Son Excellence Jean Melaga Djutitsa Fodohtouni ODOHTOUNI II, ministre plénipotentiaire, ambassadeur retraité et chef de 3ème degré du village Ndoh-Djuttitsa dont les obsèques auront lieu du 3 au 5 Mai 2018 à la chefferie Ndoh-Djuttitsa, dans le département de la Menoua, à l´Ouest-Cameroun.

40 ans de diplomatie

Pendant prèsqu´un demi siècle S.E Jean Melaga va entièrement consacrer sa vie au service de la diplomatie de son pays ; d´abord dans l´administration centrale à Yaoundé et ensuite, beaucoup plus à l´extérieur du Cameroun.

Au ministère des Affaires étrangères, il sera tour à tour chef de service des relations économiques bilatérales (1968-1970), chef de service des affaires d’Europe (1970-1973), directeur adjoint Europe-Amérique-Océanie (1973-1977), directeur Afrique-Asie de(1967 à 1981).

Cependant, c´est à l´étranger que S.E Jean Melaga acquiert véritablement ses lettres noblesses dans la diplomatie camerounaise, notamment en Afrique centrale et en Europe occidentale.

En Afrique centrale, il est ambassadeur du Cameroun au Congo-Brazzaville et en Angola de 1984 à 1988, tandis que pendant 28 ans, S.E Jean Melaga est Ambassadeur du Cameroun en République Fédérale d’Allemagne, accrédité également en Autriche, en Yougoslavie, et Près le Saint Siège (Vatican). En même temps aussi, il est ambassadeur Représentant Permanent du Cameroun auprès de l’Office des Nations-Unies à Vienne (ONUV), de l’Organisation des Nations-Unies pour le développement Industriel à Vienne (ONUDI), de l’Association Internationale de l’Energie Atomique à Vienne (AIEA), de la Commission Préparatoire de l’Organisation du Traité sur l’Interdiction Complète des Essais Nucléaires à Vienne (CTBTO/OTICE).

Homme très effacé et peu loquace, sa longévité á ce poste lui a permis de devenir le doyen du corps diplomatique en république fédérale en Allemagne.

La terre et la tradition

Si la lecture, la musique, le sport ont marqué ses 80 années de vie sur terre, les travaux champêtres l´ont été davantage. C´est que, parallèlement á sa riche carrière professionnelle, S.E Jean Melaga a été un amoureux de la terre depuis sa naissance en 1938 au village Ndoh-DJUTTITSA. Son mariage en 1965 avec son épouse Odette Malaga née Madio, première camerounaise Ingénieur Agronome, actuellement Député RDPC à l’Assemblée Nationale, va davantage lui permettre de bêcher, fouiner et découvrir les merveilles et les trésors de la terre, faisant de lui un homme qui allie modernité et tradition. S´agissant de la tradition, Jean Melaga semble y avoir été contraint par la force des choses puisque, devant succéder à son défunt père en mai 1969, il est " arrêté" et désigné Chef de 3ème degré du Village NDOH-DJUTTITSA.

Outre son titre nobiliaire de Chef de 3ème degré, S.E Jean Melaga était membre de plusieurs Associations, au rang desquelles Rotary Club, International Club Berlins, Comité d’Investissement Humain de Ndoh-Djuttitsa, AZA-NOOH NDO

C´est à ce diplomate chevronné et ami de la terre que la diaspora camerounaise en Allemagne, le groupement Bafou, sa famille, ses amis, ses camarades du parti politique RDPC, ainsi que les populations de l´Ouest-Cameroun, tout comme l´administration camerounaise qu´il a longtemps servi s´apprêtent à rendre un dernier hommage du 3 au 5 mai 2018 à Ndoh-Djuttitsa, la terre qui l´a vu naître et qu´il a servie.