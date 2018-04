Cameroun, Le CL2P: la justice primitive et la sociÃ©tÃ© des Ã©gaux :: CAMEROON

Cameroun, Le CL2P: la justice primitive et la société des égaux :: CAMEROON Les organisations des droits humains, telles que le CL2P, sont motivées par la création d’un ordre juridique où tous les êtres humains seront égaux devant la loi, et personne au-dessus ou en dessous.

C’est un ordre légal qui est un préalable à la construction d’une société d’égal à égal, où les gens ordinaires auront une chance d’exercer leurs talents et leurs capacités (donnés par Dieu pour ceux qui croient) en toute liberté. Une pratique de la justice sociale intégrée y compris dans l’évangile social qui a inspiré la tradition prophétique du Dr Martin Luther King.

Le CL2P n’est pas dans une entreprise pour transformer la nature humaine. Tant que l’être humain se déplacera sur cette planète, il y trouvera toujours des tyrans, des escrocs, et des connards, mais aussi des démocrates et des personnes éprises des libertés. C’est dire si il y a beaucoup de gens, y compris parmi ceux que le CL2P a défendus dans le passé, qui peuvent démontrer un manque de conscience de soi et d’introspection et qui ne se soucient que de l’attention qu’il veulent attirer sur eux-mêmes, révélant ainsi malgré les les épreuves qu’ils ont endurées qu’ils croient toujours dans la pratique archaïque de la justice primitive en vigueur notamment au Cameroun, constamment à la recherche de boucs émissaires à sacrifier sur l’autel de leur conception déformée de la loi, puis de leur préférence en une justice tribale plutôt qu’inclusive et moderne.

Ce qu’ils n’ont pas reconnu et ne veulent pas reconnaître, c’est qu’ils ont intériorisé la violence à laquelle ils ont été soumis. Le problème de la violence et de la justice primitive est qu’ils jouent le jeu de l’homme qui a le monopole légal de la violence dans des pays comme le Cameroun. En effet, lorsqu’il s’agit de violence et de justice primitive, personne au Cameroun n’est plus puissant que le dictateur en place depuis 36 ans, Paul Biya. Ainsi, les partisans de la justice primitive et de la violence sont eux-mêmes les idiots utiles du régime qu’ils prétendent ou ont prétendu combattre.

Par conséquent, ce qui est plus tragique va au-delà de ces individus et en dit long sur le Cameroun contemporain. C’est l’idée qu’il y a encore des gens qui sont indifférents à la noble politique de la justice sociale et qui sont de facto des supporters actifs ou passifs de sept décennies de gouvernement autocratique du UNC / RDPC. Notre incompréhension tient au fait que ces individus sont ou redeviennent après leurs détentions arbitraires, des caisses de résonance pour des régimes politiques et des pratiques qui ont apporté une ruine sans précédent, la honte et le déshonneur à un aussi beau pays.

Ainsi, alors que le CL2P est déçu par ces partisans d’idées et de pratiques anciennes et haineuses, l’organisation continuera néanmoins à se concentrer et à se battre pour ce sur quoi nous devons nous concentrer et combattre, c’est-à-dire ce qui met fin à la pratique politique archaïque de la tyrannie. Le CL2P est dédié à une société d’égal à égal. C’est le genre d’environnement politique que le CL2P contribue à construire sachant que la dictature et la justice primitive sont condamnées à être finir dans la poubelle de l’Histoire.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P)

http://www.cl2p.org