CAMEROUN :: Mission humanitaire Mercy Ships : Le gouvernement dit Â« Merci Â» ! :: CAMEROON

CAMEROUN :: Mission humanitaire Mercy Ships : Le gouvernement dit « Merci » ! :: CAMEROON Message porté par le ministre d’Etat Bello Bouba Maïgari lors de sa visite hier à Douala.

Merci ! Le mot est revenu plusieurs fois hier dans le discours de Bello Bouba Maïgari. Le ministre d’Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs (Mintoul), représentant du Premier ministre, était à la tête d’une importante délégation gouvernementale ce 19 avril 2018 à Douala pour une visite d’évaluation de la mission humanitaire Mercy Ships. Et huit mois après cette opération de grande envergure débutée en août 2017, « le bilan est plus que satisfaisant », de l’avis de Bello Bouba Maïgari.

Ainsi, plus de 2 500 patients venus de tous les coins du Cameroun ont bénéficié d’opérations de chirurgie plastique et reconstructive, ophtalmique, orthopédique, maxillo-faciale, en santé des femmes, etc. Autant d’interventions dont la délégation gouvernementale a pu voir les résultats lors de la tournée débutée à bord du bateau-hôpital Africa Mercy et poursuivie sur les sites annexes de la mission. 2e étape donc, les centres d’ophtalmologie et d’odontostomatologie à l’hôpital Laquintinie.

Ensuite, le Hope Center de l’hôpital de district de Nylon, où Mercy Ships a procédé à la rétrocession de la « Clinique du pied bot » au gouvernement camerounais, représenté par le Mintoul. La descente s’est achevée à l’hôpital gynéco-obstétrique de Douala, où sont notamment logées les femmes opérées de fistules obstétricales.

A deux mois de la fin de la mission humanitaire, le bilan n’est pas seulement celui de la prise en charge des malades. Il y a également celui de la partie renforcement des capacités, « tout aussi importante », a précisé le représentant du PM. Un volet dont ont bénéficié des dizaines de médecins camerounais, parmi lesquels Cédric Kuifo, chirurgien ORL à l’hôpital général de Douala. Sincère, il a avoué que la première réaction à l’annonce de la mission de Mercy Ships était un sentiment de rejet de la communauté médicale locale, qui avait l’impression que ses compétences n’étaient pas considérées. La position a changé depuis.

« J’ai eu une transformation », conclut le médecin, qui remercie particulièrement le Dr Gary Parker, chirurgien maxillo-facial américain de la mission, qui « a le cœur à former ». Le Dr Gary Parker de son côté a salué les compétences pointues des médecins locaux, et montré des exemples d’opérations lourdes qu’ils ont réalisées.

Il a aussi et surtout plaidé auprès des autorités gouvernementales pour que le personnel sanitaire camerounais soit mieux équipé, parce qu’ils ont les capacités de réaliser sur place les mêmes interventions que celles de la mission humanitaire.