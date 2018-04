CAMEROUN :: Audit : Une mission de lâ€™Oaci dÃ©clenche une folle rumeur :: CAMEROON

CAMEROUN :: Audit : Une mission de l’Oaci déclenche une folle rumeur :: CAMEROON Alors que des experts y sont attendus dimanche prochain, d'aucuns ont déjà conclu à la fermeture de l'aéroport de Douala, en cours de rénovation.

Une équipe de l’Organisation de l’aviation civile internationale (Oaci) a entamé hier 18 avril, un audit de suivi à l’aéroport de Yaoundé-Nsimalen. Cette mission y séjournera jusqu’au 21 avril prochain. Dans cette infrastructure aéroportuaire, il est question pour l’Oaci d’évaluer les mesures correctives apportées à quelques carences observées, suite à une autre mission effectuée en 2015, laquelle avait relevé un dysfonctionnement dans la production des titres d’accès, l’intrusion des personnes non autorisées dans les zones de sûreté à accès réglementé et l’absence de protection du périmètre de l’aéroport.

Entretemps, l’Autorité aéronautique du Cameroun (Ccaa), régulateur de ce secteur, a entrepris de trouver des solutions, entre autres, en organisant des exercices de simulation d’actes de prise d’otages ou de personnes qui posent des bombes dans les aéroports. L’objectif étant de s’assurer que tous les corps de l’aviation civile ont des atouts ou des outils nécessaires pour pouvoir agir en de pareilles circonstances. « Toutes les équipes, qu’elles soient d’interventions armées ou de négociations de prise d’otages, ont été impliquées.

Nous avons ainsi engagé les hommes à travailler à s’améliorer. Parce que, quand on ne s’exerce pas, on ne peut pas atteindre l’efficience et l’efficacité voulues par le système », a indiqué le directeur de la sûreté et de la facilitation à la Ccaa, Rémy Onana Ossong, au terme d’une session organisée le 12 janvier dernier à Douala. De plus, le 08 janvier 2018, le président de la République a signé un décret portant « programme national de sûreté de l’aviation civile ».

Au point où, désormais, il faut se munir d’un badge permanent de service ou visiteur pour accéder aux zones réservées. En principe, les audits de l’Oaci se font après deux ans. Ladite mission était même attendue en 2017. L’Oaci agit ainsi dans le cadre de son programme de surveillance universelle des Etats membres dans le respect de mesures de sûreté. Il n’y a donc pas lieu de s’alarmer. A l’aéroport international de Douala où la mission atterrit du 22 au 27 avril, l’on parle davantage d’audit de l’espace aéroportuaire. A l’issue de cette mission, un rapport sera dressé par les émissaires en question.

Sur un registre différent du premier, le nouveau visage de l’aéroport international de Douala sera présenté ce jour à quelques acteurs. Il s’agit d’une initiative des Aéroports du Cameroun (Adc), société qui aménage et exploite les plateformes aéroportuaires. L’on se souvient qu’en février dernier, 15 compagnies aériennes desservant Douala ont fait part aux Adc de leurs « vives préoccupations quant à l’état de la plateforme et à la prestation d’assistance ».

Revenez lire l'intégralité de cet article dans quelques instants