CAMEROUN :: COMPTAGE PHYSIQUE DES FONCTIONNAIRES : Le mode dâ€™emploi dÃ©voilÃ© :: CAMEROON

CAMEROUN :: COMPTAGE PHYSIQUE DES FONCTIONNAIRES : Le mode d’emploi dévoilé :: CAMEROON Le gouvernement accorde une période de trois mois afin que chaque salarié de l’Etat se mette en règle en se pliant à l’opération de recensement.

Un communiqué du ministre des finances, Louis Paul Motaze invite tous les fonctionnaires et agents de l’Etat à se soumettre à une campagne de comptage physique des personnels de l’Etat (COPPE). Cette opération démarre sur toute l’étendue du territoire national à compter de la période de paie du mois d’avril courant jusqu’au mois de juin 2018. Ledit communiqué est clair : « le ministre des Finances, Louis Paul Motaze porte à la connaissance des agents publics actifs que dans le cadre de processus de rationalisation de la dépense salariale, le gouvernement lance dès la période de paie du mois d’Avril courant, une opération de campagne physique des personnels (COPPE).

Ce dénombrement qui a pour but d’identifier et d’expurger le fichier solde de l’Etat, tous les agents publics y émargeant irrégulièrement du fait d’une absence non justifiée, d’une démission ou d’un décès non déclaré, va s’étaler sur la période allant d’avril à juin 2018 pour la collecte des données. Cette collecte des données, se fera, sur tout l’&tendu du territoire national par des équipes spécialement déployées à cet effet, auprès des banques, des établissements de micro-finance et postes comptables assignataires.

Tout en précisant que le comptage physique dont il s’agit s’adresse essentiellement aux personnels émargeant au fichier solde de l‘Etat comme salariés et justifiant d’une présence effective à leur poste d’affectation, le ministre des finances rappelle le caractère obligatoire de cette opération qui impose à tout agent public, de se soumettre aux exigences de sa mise en oeuvre sous peine de suspension pure et simple de solde ».

Que retenir de ce communiqué ? Deux points saillants : primo, les équipes spécialement déployées à cet effet auprès des banques, établissements de microfinance et postes comptables assignataires. Secundo, les recensés, personnel émargeant au fichier solde de l’Etat comme salariés, devront se munir d’une attestation de présence effective délivrée par le supérieur hiérarchique compétent. En clair, le comptage physique sera fait par les équipes spécialement déployées auprès des banques, établissements de microfinance et postes comptables assignataires (ceci concerne essentiellement tous ceux qui touchent par bons de caisse, par billetage auprès des perceptions financières déployées dans chaque arrondissement).

Ceci est donc clair, ledit comptage ne s’effectuera que dans les lieux où les agents de l’Etat touchent leur salaire et non ailleurs. Le ministère utilisateur est seulement compétent pour délivrer l’attestation de présence effective et est donc incompétent pour procéder au comptage physique. Les équipes spécialement déployées dans les lieux de paiement sont donc seuls aptes à procéder à ce comptage des agents munis de la seule attestation de présence effective qui servira de pièce à conviction. Ceci a pour but de déceler tous les cas à problèmes découlant d’une absence injustifiée ou non justifiée, d’une démission ou d’un décès non déclaré.

Présence physique

Un communiqué du ministre des Finances ne laisse planer aucun doute : ladite opération prend effet à partir de la période de paie du mois de juin 2018. À la lumière de cette échéance, les salariés de l’Etat ont donc trois mois pour se mettre en règle et se faire identifier sous peine de voir leur salaire suspendu en attendant la production de tous les éléments de présence physique. Les fonctionnaires et autres agents de l’Etat sont donc avertis et avisés pour éviter de désagréables surprise car, pour arrêter un salaire, ça coûte quelques minutes, par contre, lorsque vous êtes en position 60, c’est-à-dire sans salaire, pour le rétablir la procédure est tortueuse et herculéenne à cause de tous les documents qu’il faudra fournir en vue du rétablissement de la solde.

Il conviendrait donc d’éviter de se retrouver dans la position de suspension de solde en déférant à l’opération de comptage physique. Le gouvernement accorde une période de trois mois afin que chaque salarié de l’Etat se mette en règle en se pliant à cette opération de recensement. Cette opération d’assainissement du fichier solde de l’Etat vise également à réduire le train de vie d l’Etat car, un nombre sans cesse croissant de salarié plombe les finances en émergeant hors-norme. On connait le cas de certains fonctionnaires et autres agents de l’état démissionnaires, décédés ou en illégalité, mais qui chaque mois continue à émarger dans la solde.

Des cas sont légions où de fonctionnaires décédés, la solde continue de couler et des tierces personnes touchent indûment leur élément de solde. On connait le cas des fonctionnaires ayant trouvé mieux ailleurs, mais qui émargent toujours dans le budget de l’Etat de manière illicite. Il y a des cas de fonctionnaires qui touchent plus d’un salaire avec des matricules montés de toute pièce. Ce phénomène communément désigné sous l’appellation de « mboma » : un salarié public muni de plusieurs matricules et qui plombent les caisses de l’Etat en menant grand train de vie.

A l’heure où l’Etat camerounais se serre la ceinture pour répondre aux exigences de la Banque mondiale et du FMI, il convient donc de tordre le cou aux fonctionnaires fictifs, démissionnaire et qui ont trouvé mieux ailleurs en cumulant des salaires illicites. D’ailleurs une chanson célèbre dit que : « qui n’a pas travaillé n’a pas droit au salaire » le salaire reste et demeurera toujours la contrepartie d’un travail effectivement effectué et visible.