CAMEROUN :: Elle sâ€™oppose au troisiÃ¨me mariage de son Ã©poux et le tue :: CAMEROON

CAMEROUN :: Elle s’oppose au troisième mariage de son époux et le tue :: CAMEROON Le drame est survenu dans la soirée du mardi, 17 avril dernier, au quartier New Town aéroport, à Douala. Il était environ 18h. Adama, la trentaine sonnée, seconde épouse d’un foyer, est accusée d’avoir empoisonné Labaran, son mari. Le chef de famille a trouvé la mort après avoir consommé le repas que lui a servi son épouse.

Retrouvé presqu’inerte et en sueur dans le fauteuil de son salon, il a directement été amené à l’hôpital de la garnison militaire par les voisins. Le diagnostic médical révèlera qu’il a été victime d’une intoxication alimentaire. Malgré les soins qui lui ont été administrés, il rend l’âme quelques minutes plus tard.

Au domicile du couple, le chat retrouvé mort pousse davantage la curiosité des populations. Les soupçons se portent alors sur Adama. Elle est immédiatement accusée d’avoir empoisonné son mari camer.bes. Des soupçons confirmés par son refus de manger le reste du repas servi à son mari. Selon les voisins, le couple ne s’entendait plus depuis l’annonce du mari de prendre une troisième épouse.

Il se raconte qu’Adama avait été chassée du foyer par son mari il y a deux semaines, mais a refusé de partir. La victime, chauffeur de camion, devait effectuer un voyage. Ledit déplacement a été reporté parce que le mariage était prévu vendredi prochain.

Face aux menaces de la population, Adama s’est enfermée dans le domicile conjugal et a fait appel aux éléments de la brigade de gendarmerie de Nkolouloun qui arriveront quelques minutes plus tard, et la sauvent de la fureur de la population, prête à la lyncher.