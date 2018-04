Cameroun: ALLOCUTION DE CLÃ”TURE DE LA SESSION DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM CONSACREE AU VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2017. :: CAMEROON

Cameroun: ALLOCUTION DE CLÔTURE DE LA SESSION DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM CONSACREE AU VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2017. :: CAME Monsieur le Préfet du Département de la Mifi, Autorité de tutelle,Madame et Messieurs les Sous-préfets de Bafoussam Ier, IIème et IIIème,Messieurs les Maires des Communes d’Arrondissement de Bafoussam Ier, IIème et IIIème, Mesdames et messieurs les Grands Conseillers, Mesdames et Messieurs les Responsables des Services Déconcentrés de l’Etat,

C’est avec une attention particulière que mes collaborateurs et moi-même avons suivi les conseils de monsieur le Préfet ainsi que le rapport de synthèse du travail abattu par les membres de l’organe délibérant ; travail dont les conclusions ont conduit au vote du compte administratif, du compte de gestion du Receveur Municipal et du compte de gestion matière pour l’exercice 2017.

Vous me permettrez de relever pour m’en féliciter de la sérénité qui a caractérisé vos travaux. Soyez en sincèrement remerciés.

Vos remarques ainsi que vos recommandations nous permettrons de nous améliorer pour davantage répondre aux attentes des habitants de Bafoussam.

Je ne terminerai pas mon propos sans évoquer certains points saillants de l’actualité intéressant notre municipalité.

En premier lieu, il s’agit des récentes actions du Gouvernement tendant à donner une nouvelle vitesse de l’implémentation de la décentralisation dans notre pays.

La création du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local suivi de la dotation de 10 milliards à titre de dotation générale à la décentralisation constitue

à n’en point douter, ce nouveau souffle à la mise en œuvre de la décentralisation dans notre Pays. Je saisis cette occasion pour joindre ma voix tout comme la vôtre, à celle des autres responsables municipaux pour remercier le Gouvernement de la République pour l’ensemble de ces actions déterminantes dans le développement des collectivités territoriales décentralisées.

En deuxième lieu, je vais relever pour m’en féliciter, le démarrage des travaux de construction des infrastructures routières et sportives pour la ville de Bafoussam dans le cadre des préparatifs de la CAN TOTAL 2019 d’une part, et de l’exécution du programme C2D Urbain Capitales Régionales d’autre part.

A ce microphone, nous exprimons la gratitude des habitants de Bafoussam aux pouvoirs publics pour lesdits travaux qui sont désormais effectifs dans notre ville, malgré le relatif retard au regard des échéances.

D’ici peu, le bureau du Délégué du Gouvernement sera délocalisé pour se stabiliser dans les chantiers, car tellement il y aura à faire dehors que dedans à tel point que je ne serai plus enfermé entre quatre murs loin du vrombissement des engins et autres camions.

Je profite de cette tribune pour inviter les Bafoussamois qui sont coupés des travaux qu’on réalise dans la ville de Bafoussam, à se rapprocher de la Communauté Urbaine car les portes leur sont largement ouvertes.

Le coordonnateur de la cellule locale de suivi et le médiateur social du C2D sont présents et aptes à répondre à toutes leurs préoccupations à temps et à tout temps afin de les mettre à l’abri de la désinformation qui fuse de toute part.

En effet, cette désinformation met en difficulté toute la détermination du Président de la République Son Excellence Paul BIYA à parachever les grands travaux inhérents à l’organisation de la CAN 2019 à Bafoussam.

Je remercie en outre ceux qui sont déjà venus s’en informer voire même s’abreuver à la source.

Pour terminer, permettez-moi de vous réitérer nos remerciements pour l’accompagnement dont notre structure bénéficie des services dont vous avez la charge. C’est avec vous que nous réussissons aujourd’hui, et c’est toujours avec vous que nous réussirons demain au bonheur des habitants de Bafoussam. Je déclare clos les travaux du conseil de la Communauté Urbaine en sa session des 17 et 18 Avril 2018. Je vous souhaite un bon retour dans vos familles respectives,

Vive la ville de Bafoussam,

Vive le Cameroun et son illustre Chef le Président Paul Biya

Je vous remercie.

NZETE Emmanuel