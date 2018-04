CAMEROUN :: Hauts commis de lâ€™Etat : Lâ€™autoritÃ© traditionnelle reprÃ©sentÃ©e Ã  plus de 15% :: CAMEROON

CAMEROUN :: Hauts commis de l’Etat : L’autorité traditionnelle représentée à plus de 15% :: CAMEROON Pour la deuxième législature, les chefs traditionnels siégeant au Sénat viennent de huit des dix régions du Cameroun.

Lors de la première législature, ils faisaient déjà partie des effectifs. Pour la seconde législature du Sénat, ils sont encore des sages qui vont siéger au dans cette chambre du Parlement. L’autorité traditionnelle est représentée avec une dizaine de sénateurs titulaires. Elus et nommés confondus, ils vont légiférer et contrôler l’action gouvernementale. D’abord, dans la zone septentrionale, tous reviennent pour cette deuxième législature. Il s’agit de Moussa Sabo, lamido de Meïganga, et Mohaman Gabdo, le lamido de Banyo dans l’Adamaoua. Abdoulaye, lamido de Rey Bouba dans le Nord et 1er vice-président du Sénat lors de la première législature revient, tandis que l’Extrême-Nord aura le sultan du Logone Birni, Mahamat Bahar Marouf.

L’Ouest est quant à elle représentée par le Sultan Mbombo Njoya, 19e roi de la dynastie Bamoun, ainsi que le chef traditionnel du groupement Bandjoun, Honoré Djomo Kamga, tous nommés lors des deux mandatures. Max Pokam, chef des Baham, est le seul élu de ces autorités. Comme lors du premier mandat, deux chefs traditionnels venant du Nord-Ouest seront au Sénat. Il s’agit de Fon Doh Ganyonga III, chef de 1er degré de Balinyongha, dans la Mezam ; ainsi que de Fon Chafah Isaac, chef de Bagolan, dans le Ngoketunjia.

La région du Sud-Ouest garde également ses deux chefs. Il s’agit du doyen des sénateurs de la première législature, Fon Mukete Essimi Ngo Victor, chef supérieur des Bafaw dans la Mémé, et de Chief Anja Simon Onjwo, chef de village à Akwaya dans la Manyu. Dans le Centre, le chef supérieur de 1er degré dans la Lékié, Sa Majesté Mama Jean Marie revient, autant que le président de l’association des chefs traditionnels du Nyong-et-Kellé, Bell Luc René.

Tous ont été élus. Mais pour le cas de Jean-Marie Pongmoni, chef traditionnel dans la Haute-Sanaga, il a été nommé. Tout comme Madiba Songuè, chef traditionnel de 1er degré du canton Bakoko Douala III dans le Littoral, qui revient pour la deuxième fois.

De tous, la seule femme est Thérèse Eloumba Medjo, chef supérieur du canton Ndou-Libi, département du Dja et Lobo dans le Sud .