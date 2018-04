CAMEROUN :: Accidents routiers : Une tendance Ã  la hausse :: CAMEROON

CAMEROUN :: Accidents routiers : Une tendance à la hausse :: CAMEROON En l’absence de rapport annuel officiel, le compteur affiche au moins 5000 accidents par an.

Le 21 mars 2018, un meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais se tient à la Maison du parti de Bafoussam à l’effet de présenter les candidats de la liste de cette formation politique de la région de l’Ouest dans le cadre des élections sénatoriales qui se tiennent quatre jours plus tard. L’ambiance joyeuse du moment est douchée par l’annonce d’un accident de la circulation dont a été victime l’un des hiérarques à quelques kilomètres sur l’axe reliant la ville voisine au chef-lieu de la région. Un accident survenu vécu à bord d’un véhicule de marque et présenté par les experts comme adapté à cette voie.

Quelques jours plus tard, un bus de l’agence de transport Général Voyages fait un accident qui fait quelques victimes-, de nombreux blessés-, sur l’axe lourd Yaoundé-Douala. Les deux accidents suscitent de nombreux commentaires. Un « intérêt » sans doute lié au fait que dans le premier cas, il s’agit d’une personnalité en vue de la République qui en est la victime dans le premier cas. Dans le deuxième cas, l’agence de voyages victime sort d’une sanction consécutive à un autre accident survenu sur le même axe. Des constats parcellaires à l’évidence.

Dans la même période, de nombreux bus de transports sont à l’origine d’accidents meurtriers sur les deux axes reliant la ville de Bafoussam à celles de Yaoundé et de Douala. Des accidents commis par des agences connus sur cet axe mais aussi par des véhicules de transport non identifiés-, souvent sans immatriculation. Un phénomène que connaissent les axes routiers reliant Yaoundé à Douala ainsi que ceux reliant le chef-lieu de la région du centre aux régions de l’Est, du Sud et du Grand Nord. Officiellement, le décompte des victimes-morts et blessés- n’est pas communiqué par les instances en charge. Sous cape, des personnels proches du ministère des transports, des hôpitaux ainsi que des forces de sécurité évoquent variablement des chiffres entre 75 et 100 victimes de ses accidents.

