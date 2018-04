Soutien à l’économie : Le Cameroun fait le point avec le FMI et la Banque mondiale :: CAMEROON Présents depuis lundi dernier à Washington pour les réunions de printemps de ces deux institutions, les ministres en charge des finances et de l’économie reparleront des appuis budgétaires dont le pays bénéficie depuis 2017.

Depuis le 16 avril dernier se tiennent à Washington aux Etats-Unis, les réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (BM). Elles succèdent à la réunion des ministres des Finances de la zone Franc, tenue du 12 au 13 avril à Brazzaville en République du Congo. Après son séjour dans la capitale congolaise, la délégation camerounaise conduite par les ministres en charge des Finances, Louis Paul Motaze et de l’Economie, Alamine Ousmane Mey est actuellement à Washington. Nul doute que les membres du gouvernement camerounais, avec les responsables du FMI et de la Banque mondiale, parleront de la santé de l’économie nationale.

Notamment de l’accord conclu le 26 juin 2017 entre le Cameroun et le FMI au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) d’un montant d’environ 683,5 millions de dollars (environ 400 milliards de F). Accord dont l’objectif est « d’accompagner les efforts déployés par le pays pour rétablir la viabilité extérieure et budgétaire et jeter les bases d’une croissance durable, inclusive et tirée par le secteur privé », relève le conseil d’administration du Fonds dans un communiqué de presse publié en décembre dernier. En effet, au moment où le Cameroun entre sous-programme avec le FMI, son économie, comme celle de ses voisins de la CEMAC est affectée par la chute des cours des matières premières amorcée depuis la mi 2014, notamment du pétrole brut dont il est producteur.

A cela, il faut ajouter la menace sécuritaire perpétrée par la secte terroriste Boko Haram dans l’Extrême-Nord. Ces deux facteurs combinés ont conduit à une dégradation du niveau des réserves de change qui servent à couvrir les importations. Si aujourd’hui la situation s’est légèrement améliorée, le pays, comme le reste de la zone, s’emploie encore à porter le niveau de ses réserves de change à au moins six mois d’importations. 292,2 millions de dollars (environ 159 milliards de F) ont déjà été décaissés par le FMI en faveur du Cameroun au titre de l’accord signé en juin dernier. Le pays bénéficie également d’un appui budgétaire de la BM. Rendu au 2 février dernier, Elysabeth Huybens, directrice des opérations au Cameroun, au cours d’une rencontre avec la presse, révélait que 104 milliards de F avait déjà été décaissé en guise de première tranche.

Les prochains décaissements étant prévus pour septembre prochain (52,6 milliards de F) et 2019 pour la dernière tranche d’un même montant. Qu’il s’agisse de la BM ou du FMI, les deux institutions ont déclaré être satisfaites de la conduite des réformes menées jusqu’ici par le Cameroun. Sans manquer toutefois, de souligner des risques, notamment en ce qui concerne le programme conclu avec le FMI pour une durée de trois ans. Elles sont liées aux fluctuations des cours du pétrole, la situation sécuritaire, la tenue des élections et les pressions sur les dépenses et les emprunts liés à l’organisation de la CAN 2019. Des points précis sur lesquels les responsables de ces deux institutions financières souhaiteront certainement obtenir des autorités camerounaises, les dernières évolutions.