CAMEROUN :: Electricité : Pourquoi le service est perturbé à l’Est :: CAMEROON Lors de la mise en place d’une plateforme de collaboration avec les démembrements de l’Etat à Bertoua, le management d’Eneo a expliqué les difficultés dans le réseau interconnecté Est.

Pas facile d’exercer sereinement son activité ces dernières semaines dans la région de l’Est, à cause des coupures d’électricité. Une situation qui cause de nombreux préjudices aux chefs d’entreprise notamment. Certaines localités du Réseau interconnecté Est passent parfois plusieurs jours dans l’obscurité. En visite de travail dans la région la semaine dernière, le directeur général-adjoint d’Eneo, entreprise en charge de la distribution de l’énergie électrique, a rencontré les autorités administratives pour évoquer cette situation regrettable.

C’était notamment en présence du gouverneur, Grégoire Mvongo. Selon Eneo, les dicultés seraient dues à la demande en énergie électrique en accroissement de 10% dans la région de l’Est. Les disponibilités actuelles sont de l’ordre de 7,1 MW. La saturation de plusieurs groupes à la centrale de Bertoua génère ainsi un décit de production de 5300 KW. A noter aussi, des pannes de réseaux liées à l’action des riverains (feux de brousse, abattage non contrôlé des arbres), la mauvaise qualité de certains ouvrages récemment construits par des démembrements de l’Etat, des branchements anarchiques, etc.

Pour améliorer la qualité de service à l’Est, Eneo dit vouloir investir cette année, 1,247 milliards de F dans la production, la distribution et le commercial. Une somme destinée notamment au renforcement du réseau de distribution (pose de poteaux métalliques, protection des transformateurs…), au renforcement de la capacité de la centrale thermique de Bertoua par l’acquisition et la mise en service de quatre groupes neufs. De quoi faire passer d’ici le mois de juin 2018, sa capacité à 12.800 KW, contre une demande de 12.400 KW. En outre, l’opérateur du secteur de l’électricité compte sur la mise en place de la plate-forme de collaboration avec les démembrements de l’Etat pour améliorer la qualité du réseau.

« Nous avons constaté que dans nos régions, l’essentiel des accidents électriques sont enregistrés sur des lignes construites par les démembrements de l’Etat. A l’analyse, ce sont des réseaux dont la mise en place ne respecte pas souvent les normes prescrites tant pour ce qui est de la qualité du matériel (poteaux bois et câbles) que des protocoles utilisés », déclare Oumarou Hamandjoda, directeur général adjoint d’Eneo. D’où la recommandation pour avoir un réseau fiable entre autres, de choisir des entreprises agréées par Eneo pour l’exécution des marchés et d’impliquer davantage l’entreprise dans le processus de construction et de validation des divers réseaux par les démembrements de l’Etat.