Didier Badjeck : Les camps des sÃ©cessionnistes Â«sont des objectifsÂ» pour lâ€™armÃ©e camerounaise :: CAMEROON

Didier Badjeck : Les camps des sécessionnistes «sont des objectifs» pour l’armée camerounaise :: CAMEROON Le responsable de la communication du ministère camerounais de la Défense (MINDEF), le colonel Didier Badjeck, a affirmé que les camps érigés par les sécessionnistes dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont «des objectifs» pour les forces de défense et de sécurité.

S’appuyant sur des photographies, il a expliqué dans un communiqué que les terroristes construisaient «des camps dans la forêt de véritables QG où l'on retrouve de tout, munitions, armement, carburant, moyens de locomotion» et où «s'organisent les raids sur les positions» de l’armée et «sur la population systématiquement resquillée, prise en otage».

Indirectement, Didier Badjeck a pointé un doigt accusateur sur ceux, individus et organisations de défense des droits de l’homme, qui instrumentalisent cette vérité «en retournant les données, prétendant qu'il s'agit de villages paisibles».

Invoquant encore une «ignoble délation», il a présenté des villages détruits en pleine jungle et qui abritent désormais un arsenal militaire.

A la communauté internationale qui dénonce de prétendues exactions que commettraient les unités engagées, et à ceux qui veulent «politiser la situation» et «verser dans une instrumentalisation aux ordres», il a rétorqué que les activistes anglophones de la partition du Cameroun seront défaits et pourchassés jusqu'à leurs derniers retranchements.

«Les terroristes vont rendre gorge et les forces de défense vont poursuivre la sanctuarisation de ces régions, pour que chaque citoyen vaque à ses occupations en toute quiétude», a martelé le porte-parole du MINDEF, rappelant que l'armée compte énormément sur le soutien de sa population dans cette croisade.

Didier Badjeck réitéré l'engagement du chef des armées, le président Paul Biya, à rétablir la paix sur tous les points crisogènes du Cameroun, mais aussi celui des forces de sécurité «à accomplir cette noble tâche avec abnégation et patriotisme, jusqu'au sacrifice suprême, si nécessaire».

Le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, lui-même ressortissant de la région anglophone du Nord-Ouest, vient d’achever une tournée de travail dans la zone au cours de laquelle il a demandé «à tous ceux qui sont encore en train de perpétrer des actes de terrorisme que le moment est venu de se reconvertir, car le désordre ne profite à personne».

Quelques semaines plus tôt, il avait déjà dressé un tableau particulièrement sombre des actes perpétrés par les activistes sécessionnistes depuis plus de 18 mois, notamment l’assassinat de 27 éléments des forces de défense et de sécurité, le viol de 18 filles âgées de 13 à 18 ans, «dont certaines sont enceintes aujourd’hui».