CAMEROUN :: En sÃ©jour en Allemagneâ€¦ : Joshua Osih parle de lâ€™immigration :: CAMEROON

CAMEROUN :: En séjour en Allemagne… : Joshua Osih parle de l’immigration :: CAMEROON Le candidat du social democratic front (sdf) à la prochaine course à la magistrature suprême a participé à un atelier de réflexion et d’échanges sur la question jeudi 12 avril 2018.

Depuis la désignation du 1er vice-président du Social democratic front (Sdf) comme candidat de la principale force politique de l’opposition au Cameroun, au terme des travaux du 8eme Congrès tenu à Bamenda les 22, 23 et 24 février 2018, Joshua Osih est resté discret. Selon des informations de première main, parvenues au Grand Reporter du Messager, le candidat de la première formation politique de l’opposition séjourne en Allemagne. Joshua Osih, aux côtés de plusieurs sommités venues des quatre coins de la planète à Hambourg, ville allemande, prend une part active à un atelier destiné à disséquer la problématique de la migration et de l’immigration dans le monde.

L’une des porte-voix de l’Afrique et singulièrement du Cameroun, a démontré à travers un speech élaboré fondé sur des faits et des statistiques, comment les régimes autoritaires, autocratiques et kleptocrates de l’Afrique centrale sont à l’origine de l’immigration massive des jeunes africains vers l’Europe. Pour arrêter ce flux migratoire, les Occidentaux ont le choix entre voir toute l’Afrique se déverser en Europe en continuant de soutenir ces régimes dictatoriaux ou encourager de vraies transitions démocratiques qui sont assurément des gages pour la limitation de l’immigration, soutient le candidat déclaré à la prochaine présidentielle d’octobre 2018 au Cameroun. Une posture qui s’appuie sur le fait que les régimes corrompus en Afrique hypothèquent au quotidien l’avenir des fers de lance du continent.

Offensive à l’international

Le chômage endémique, le sous-emploi rivalisent d’adresse avec les indicateurs de la pauvreté que sont l’analphabétisme, la sous scolarisation par endroits, le grand banditisme, la vie chère, la faim entre autres. Pour couronner le tout, les jeunes n’ont pour seul rêve que de partir pour un ailleurs meilleur, là où ils peuvent s’épanouir. Les instabilités politiques, les guerres et d’autres tensions sociales ne sont pas de nature à leur faire changer d’avis. Autant donner raison à Joshua Osih qui estime que la solution la plus efficace est de balayer tous ces régimes dictatoriaux qui ont montré leurs limites dans la gouvernance.

Cette offensive du candidat du Sdf à l’international devra culminer dans les prochains jours, avec une tournée nationale que le champion de la première force politique de l’opposition envisage. Il, sera question d’aller à la rencontre des masses laborieuses disséminées dans le triangle national, notamment dans l’arrière-pays, non sans écouter les préoccupations des populations des milieux urbains et des grandes métropoles.

Le sdf au congrès de l’international socialiste

Jean Michel Nintcheu a conduit une délégation de trois cadres du principal parti de l’opposition, à ce conclave tenu, les 7 et 8, avril 2018, à Aubervilliers, commune située en banlieue du Nord de la capitale française Paris. Pas moins le député du Wouri Est, par ailleurs président régional du Sdf pour le Littoral pour conduire la délégation camerounaise aux travaux du 78eme congrès de l’international socialiste, tenu dans la commune d’Aubervilliers, située en banlieue au Nord de la capitale française, Paris. Jean Michel Nintcheu accompagné de Jean Paul Tchakoté et Njaboum Léonard, des cadres du Sdf en France ont pris une part active aux assisses baptisées par nombre d’observateur de « congrès de la renaissance ». Le rendez-vous d’Aubervilliers se tient dans un contexte marqué sceau indélébile des défaites électorales aux consultations de la présidentielle et des législatives en 2017 du parti socialiste français.

On se souvient que nombre d'élus socialistes avaient alors rejoint La République en marche, le parti nouvellement créé en 2016, par Emmanuel Macron, élu président de la République l'année suivante. La rencontre de l’international socialiste a permis à ce parti de se regrouper et de recoller des morceaux. C’est ainsi que l’on a noté la présence des barons du PS venus apporter leur soutien au jeune premier secrétaire du Ps, Olivier Faure.

Revenez lire l'intégralité de cet article dans quelques instants