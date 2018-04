CAMEROUN :: Jeux du Commonwealth Gold Coast 2018 : Les mÃ©daillÃ©s sont de retour :: CAMEROON

CAMEROUN :: Jeux du Commonwealth Gold Coast 2018 : Les médaillés sont de retour :: CAMEROON Le second contingent de la délégation sportive a été accueilli hier à Yaoundé par Oumarou Tado, secrétaire général du ministère des Sports et de l’Education physique (Minsep).

Du trio ayant récolté des lauriers à Gold Coast lors des 21es Jeux du Commonwealth, Clémentine Meukeugni Noumbissi a été la première à fouler le sol de sa terre natale. C’était il y a quelques jours, avec les athlètes ayant représenté le Cameroun en basketball, en badminton et en haltérophilie. Présente à l’aéroport international de Yaoundé- Nsimalen, elle attend avec impatience les deux autres médaillés en Australie.

A 11h57, le fleuron de l’aviation commerciale kenyane foule le tarmac. Quelques minutes plus tard, le trio à l’honneur est finalement constitué. Chacun arborant fièrement autour du cou sa scintillante médaille. Marcel Richard Mayack II et Clémentine Meukeugni Noumbissi tout en sobriété et en bronze. A l’opposé du médaillé d’argent Wilfried Seyi, (hyper) joyeux à travers quelques cris stridents.

Ce dernier contingent se constituait essentiellement d’athlètes ayant évolué en athlétsime, en boxe et en lutte. Les distingués athlètes ainsi que les autres compétiteurs, encadreurs techniques, administratifs et médicaux ont reçu à leur arrivée, la chaleureuse poignée de main du secrétaire général du Minsep, Oumarou Tado. C’était au cours de la cérémonie d’accueil que lui a réservé le mouvement sportif national. Avant de retourner auprès de leurs proches, l’ensemble de la délégation a honoré les couleurs du drapeau national.

Pour l’occasion, en chœur, elle a exécuté l’hymne national du Cameroun. Opéré du talon d’Achille quelques jours auparavant en Australie, Fernand Djoumessi était bel et bien du voyage. Quant aux médaillés, ils seront reçus dans les prochaines heures par le Minsep, Bidoung Mkpatt .