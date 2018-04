Cameroun: Me Happi s'entoure de sages. :: CAMEROON Le président du comité de normalisation a mis sur pieds un conseil de sages à la fédération camerounaise de football qui va devoir l'accompagner dans ses multiples tâches jusqu'à la fin de son mandat.

La gestion du football est une affaire qui concerne tous les camerounais et attire l'attention de chacun.

Après avoir vu son mandat de président du comité de normalisation de la fecafoot récemment prorogé , Me Happi est conscient du défi que cette tâche comporte.

Face à cela l'homme de droit a signalé 15 février dernier la décision No: 013/FCF/PCN/2018 portant création d'un comité de sages à la fédération camerounaise de football.

Il faut dire que si cette décision obéit aux règlements de la fecafoot et rentre dans les prérogatives du président du comité de normalisation, ce comité de sages est une sorte de commission ad hoc qui a pour principale mission la gestion des conciliations entre responsables de clubs mais aussi le maintien de l'ordre et de la paix dans la très agitée maison fecafoot.

Pour constituer ce conseil de sages, Me Happi a sollicité des personnes venant de diverses aires géographiques du Cameroun et jouissant d'une certaine notoriété en matière de football au Cameroun .

C'est ainsi qu'on y retrouve comme président :Prince Ngassa Happi ancien président emblématique du club de football Union sportive de douala; vice président : Dr Ngalle Mbonjo Jean, ancien international camerounais qui était il encore quelques années à la tête du staff médical des lions indomptables. Le rapporteur de ce comité en la personne de Ndoki Mukete essoka est lui aussi un homme d'expérience dans lefootball camerounais puisqu'il a été longtemps Secrétaire Général adjoint de la fecafoot.

Hors mis ces trois postes, le comité est constitué d'autres membres. Il s'agit du bâtonnier Sendze Luc, de l'honnorable Ebande Brigitte, l'honnorable Harma Nyako, de Mr Abessolo Monefong Charles et enfin de l'ancien ministre des sports Augustin edzoa.

Au vu de la constitution de ce conseil des sages, on peut dire sans risques de se tromper que Me Happi s'est vraiment entouré d'hommes d'expérience. Une expérience dont on aura besoin pour donner un souffle nouveau au football camerounais en général et à la fédération camerounaise de football en particulier.

Il faut noter que cette commission sera immédiatement dissoute une fois que les élections à la tête de la fecafoot seront arrivées à leur terme tel que le prévoit les textes de la fédération camerounaise.