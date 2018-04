Cameroun: QUAND LA DISCRIMINATION FAIT LA DISCRIMINATION: la COMICODI interpelle le Directeur Centre des Nations Unies pour les Droits de lâ€™Homme et la DÃ©mocratie en Afrique Centrale :: CAMEROON

Cameroun: QUAND LA DISCRIMINATION FAIT LA DISCRIMINATION: la COMICODI interpelle le Directeur Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la Démoc Objet : Protestations à propos de la discrimination sur une session de formation sur le thème de la lutte contre les discriminations

Monsieur le Directeur

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous présente ses compliments, et prends la liberté de vous signifier avec énergie et résolution, sa déception pour n’avoir pas été invitée au séminaire que vous avez organisé ou parrainé récemment à l’Institut des Relations internationales du Cameroun sur la lutte contre les discriminations.

Organisation effective vouée à la lutte contre la discrimination et autres abus violant les droits de l’homme et les libertés fondamentales, nous sommes très étonnée que vous nous ayez tenue à l’écart d’un tel événement. Vous ne sauriez en effet lutter contre la discrimination et pratiquer la même discrimination. Vous ne sauriez travailler pour la promotion des droits de l’Homme en ignorant les organisations qui sont quotidiennement et institutionnellement sur le terrain.

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination dénonce cette bureaucratie des agences internationales qui se limite aux bureaux et aux cocktails en ignorant les réalités et les acteurs sociaux.

La Commission vous transmets ses convivialités citoyennes./.

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel

Copie : Directeur de l’IRIC