Cameroun, ArrÃªt de la Cour suprÃªme : Lucien Ayissi et AurÃ©lien Sosso narguent PhilÃ©mon Yang et Fame Ndongo. Fridolin Nke expulsÃ© de son bureau. :: CAMEROON

Cameroun, Arrêt de la Cour suprême : Lucien Ayissi et Aurélien Sosso narguent Philémon Yang et Fame Ndongo. Fridolin Nke expulsé de son bureau. :: CAMEROON Philémon Yang et Jacques Fame Ndongo n’auront que leurs yeux pour pleurer. Le Doyen de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines de l’Université de Yaoundé I, Lucien Ayissi, a mis ses menaces à exécution ce lundi 16 avril 2018 : il a sorti manu militari Fridolin Nke de son bureau par les gros bras venus du Rectorat de la dite université. À l’enseignant qui lui rappelait qu’il bénéficie d’un Arrêt de la Cour suprême, la plus Haute juridiction du Cameroun, le Doyen Ayissi lui a répondu : « Je m’en fous de tes histoires de justice-là. Tu vas comprendre que la Cour suprême ne commande pas à l’Université ! »

À 12 heures 33 minutes précises ce lundi donc, le Recteur Aurélien Sosso, qui, le matin, avait demandé à Fridolin NKE d’occuper son bureau, envoie ses éléments et son Directeur des Infrastructures, de la Planification et du développement, Dr Bella, pour parlementer avec l’enseignant. Le Directeur émissaire transmet les instructions rectorales : interruption de l’aménagement du bureau et confiscation les clés par ses services ! Ayissi Lucien exulte et fanfaronne dans les couloirs du Département : il vient de gagner ! Dr Nke quitte les lieux suivant les conseils de la Vice-Doyen, le Professeur Manyaka Toko épouse Djockoua.

Nos sources au Premier ministère et au MINESUP sont amères. Elles nous assurent que le Premier ministre s’est personnellement impliqué dans la résolution à l’amiable de cette affaire et a instruit Jacques Fame Ndongo d’y mettre un terme, à travers une correspondance régulièrement déchargée par les services du MINESUP. Quant au Ministre de l’enseignement supérieur, ce dernier a pris toutes les dispositions pour que cet enseignant retrouve la sérénité des amphis après deux ans de galère. En bon père de famille, Fame Ndongo lui a d’ailleurs remis un appui financier ponctuel pour qu’il commence sereinement le travail ce lundi matin à 8 heures précises, en attendant le paiement de son salaire et de ses primes qui sont déjà budgétisés.

Or, malgré ces diligences de la Primature et du MINESUP, le Doyen Ayissi et le Recteur Aurélien Sosso refusent de signer, chacun en ce qui le concerne, l’attestation de présence effective et la lettre de reprise de service de Fridolin Nke, conformément à la correspondance de la tutelle qui, dans la lettre no 18-02076, du 19 mars 2018, écrit : « Tout en vous informant que j’ai transmis la copie de votre correspondance susmentionnée, sans objection, au Ministre des finances, je vous saurais gré de me faire tenir, un exemplaire de la reprise de service délivré à l’intéressé ».

En rappel, le 10 avril dernier, la première audience dans le procès au pénal contre certaines personnalités impliquées dans cette affaire s’est tenue au Tribunal de première instance de Yaoundé. L’affaire a été renvoyée au 12 juin 2018.