CAMEROUN :: PrÃ©sidentielle 2018 : Maurice Kamto dÃ©cline sa feuille de route :: CAMEROON

CAMEROUN :: Présidentielle 2018 : Maurice Kamto décline sa feuille de route :: CAMEROON Après sa désignation comme candidat du MRC, il entend ramener la dépouille d’Ahmadou Ahidjo, d’organiser un dialogue national…

Annoncée en novembre de l’année dernière, la deuxième convention du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a finalement eu lieu du 13 au 15 avril 2018 au Palais des congrès de Yaoundé. Outre la révision des statuts et du règlement intérieur qui constituaient l’ordre du jour des travaux, l’un des points essentiels du regroupement de ce parti politique visait non seulement l’élection d’un nouveau directoire national mais aussi et surtout la désignation du candidat du MRC à l’élection présidentielle de 2018.

A l'issue des travaux qui ont duré 3 jours, le professeur Maurice Kamto qui dirige le parti depuis septembre 2012 a été une fois de plus porté à la tête du directoire national du MRC pour un mandat de 5 ans. Sa liste consensuelle et unique à cette élection l'a emporté haut les mains avec un plébiscite de 811 voix favorables sur 824 votants. Avec 11 bulletins nuls enregistrés au cours d'une longue période de campagne dans laquelle il faisait également

Titulaire d’un Diplôme des études approfondies (DEA) de sciences politiques de Paris-I, d’un doctorat en sciences de l’Information et de laCommunication de l’université de Paris-II et d’une Habilitation à diriger les recherches de l’université de Douala, le professeur Albert Politique cavalier seul, la convention sans grande surprise l’a désigné comme le tout premier candidat de ce parti à une élection présidentielle au Cameroun. « Vous pouvez croire à ma détermination d’amener le MRC vers la victoire. Depuis 1982, le RDPC et ses alliés sont parvenus au bout de ce qu’ils pouvaient offrir aux camerounais. Je vous invite tous à porter ma candidature pour ce pénalty. Je vais le tirer et mes pieds ne trembleront pas » a lancé Maurice Kamto après sa désignation comme candidat à l’élection présidentielle.

Retour des restes d’Ahidjo

Bien avant son discours de politique générale le professeur Maurice Kamto dans sa posture de président sortant a dressé les belles pages de l’histoire du MRC, né en septembre 2012 de la fusion de plusieurs partis politiques et de la société civile, ce parti a connu une forte adhésion des Camerounais du fait de la perte de crédibilité de certains leaders des partis d’opposition. Perçu par le pouvoir en place comme un adversaire d’envergure, le MRC a néanmoins pu glaner 19 conseillers municipaux et un siège de député en 7 mois d’existence.

Avec ce score, le parti est devenu la quatrième force politique du Cameroun. Maurice Kamto a, à cet effet, fustigé ce qu’il appelle la gestion inconséquente de Paul Biya. Lequel, d’après Kamto, a transformé le Cameroun en un champ de débrouillardise économique plongeant, un désastre social, économique et culturel. Tout se passe comme s’il fallait se remplir les poches avant qu’il ne soit tard. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a déploré par ailleurs la composition d’Elections Cameroon et du Conseil constitutionnel.

Le candidat du MRC qui s’autoproclame candidat des forces pour l’alternance par les urnes et dans la paix, a invité tous les autres candidats de l’opposition à se rallier à lui pour dit-il « former une synergie d’efforts pour libérer le Cameroun ». Maurice Kamto, au-delà d’un discours de campagne a promis le retour des restes mortuaires d’Ahmadou Ahidjo et l’organisation des obsèques nationaux à tous les nationaux morts en exil s’il est élu président de la République.

Il se propose d’organiser un forum de dialogue national pour réconcilier tous les camerounais avec en prime la présence de Germaine Ahidjo contrainte en exil depuis bientôt 40 ans. Pour y arriver, il invite les patriotes à s’armer de courage pour défendre leurs résultats des votes qui ne devraient plus être le fruit des fraudes massives et de la corruption qui est le carburant du RDPC.