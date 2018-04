France- Cameroun, Diaspora, MARIAGE: ROSINE ET RICHARD NDOUMBE EYOUM SE SONT DIT OUI...... L'événement très attendu à Paris s'est déroulé en trois phases, trois étapes et sur trois jours. La mairie pour dire oui devant les hommes à l'hôtel de ville de Chatenay Malabry en région Parisienne, une arrivée digne de star au Château de la Plumasserie pour la bénédiction nuptiale et un brunch en plein cœur de Paris. Un moment unique et inoubliable pour le jeune couple et les convives triés sur le volet. Heureux mariage Rosine et Richard.