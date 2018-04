CAMEROUN :: Mobile Money : Le solde des dÃ©funts rÃ©cupÃ©rable :: CAMEROON

CAMEROUN :: Mobile Money : Le solde des défunts récupérable :: CAMEROON Voilà une situation bien embarrassante. Un abonné à un opérateur de téléphonie mobile disposant de l’argent dans son compte mobile money décède. Existe-t-il une possibilité de rentrer en possession des fonds logés dans ce compte ?

C’est possible d’après le règlement des opérateurs de téléphonie mobile. En réalité, la procédure est la même que pour rentrer en possession d’un héritage notamment chez l’opérateur MTN. D’après Alain Claude Nono, directeur MTN mobile money : « l’argent des abonnés décédés est immobilisé sur nos plateformes dès que nous avons connaissance de la situation ».

Ainsi, lorsque l’ayant droit du défunt, présente les documents légaux lui permettant de prendre possession de l’argent, celui-ci est tout de suite mis à sa disposition dans le cadre d’une opération de retrait des fonds du compte mobile money ou de transfert vers le compte de l’ayant droit.

Le remboursement du contenu du compte Orange money est également possible chez l’opérateur, sur présentation des documents tels que la gosse du jugement d’hérédité par l’administrateur des biens de la succession, le procès-verbal de notification du jugement d’hérédité désignant les héritiers du client décédé et l’administrateur des biens de la succession et le procès-verbal de notification du jugement d’hérédité par l’administrateur des biens à tous les ayants droits.

En l’absence de ces documents les avoirs du défunt ne sauraient être remboursés car le compte demeure un instrument financier, apprend-t-on auprès de l’entreprise, D’après Alain Claude Nono, la procédure relative au remboursement du compte des défunts doit se passer au sein d’une agence MTN pour des besoins de vérification des documents légaux par le personnel.

« Les services compétents peuvent procéder à un ajustement du compte du défunt et remettre les espèces à l’ayant droit après vérification », a-t-il expliqué. La procédure peut se faire sous 24h. A Orange, les comptes des decujus tombant dans l’inactivité sont clôturés au bout de 24 mois comme le prévoit l’autorité monétaire et les fonds transférés à la Bicec.