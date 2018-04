Cameroun: Grave incendie au marchÃ© de la gare de New Bell :: CAMEROON

Cameroun: Grave incendie au marché de la gare de New Bell :: CAMEROON Ce sont au total dix boutiques qui ont été décimées au marché de la gare de New Bell par les flammes dans la nuit du 15 au 16 avril 2018.

C'est aux alentours de 21 heures que les premières flammes ont été aperçues par les vigiles en poste à cette heure au marché de la gare.

C'est plus précisément dans une boutique du "secteur babouche " que l'incendie est parti et très rapidement une dizaine de boutiques ont été noyées par les grosses flammes qui sont de plus en plus violentes

Les éléments des forces de maintien de l'ordre du commissariat 6è et de la compagnie de gendarmerie de Douala 1er vont briller par leur promptitude et circonscrire les lieux, histoire d'empêcher tout pillage par les badauds qui avaient déjà envahi le marché pour leur sale besogne.

Ainsi, aussitôt alertés, les éléments des sapeurs-pompiers vont arriver et combattre les flammes durant 4heures d'horloge et ceci non sans difficulté compte tenu de la promiscuité existante au marché de la gare. Ce n'est que vers 1 heure du matin que les flammes seront maîtrisées.

Si on ne déplore aucune perte en vie humaine, Le bilan est tout de même lourd. 10 boutiques totalement calcinées et irrécupérables d'une valeur globale de plusieurs centaines de millions de francs CFA.

En attendant des résultats officiels de l'enquête, il se dit qu'une panne électrique serait à l'origine de l'incendie.