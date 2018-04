CAMEROUN :: Volleyball : Les lionceaux sortent de cage :: CAMEROON En stage depuis une semaine, c’est le 13 Avril 2018 que plusieurs jeunes (U17) ont regagné leurs domiciles et établissements scolaires pour un retour de classe afin d’entamer un troisième trimestre de tous les enjeux.

Ces jeunes volleyeurs qui ont pris part pour la première fois au Cameroun à cette présélection se préparent pour les éliminatoires des 3e Jeux Africains de la Jeunesse qui se dérouleront à Alger du 19 au 28 juillet 2018 et comporteront au moins 24 disciplines. D’après les deux coordonnateurs d’équipes nationales féminines et masculines, la qualification devra aller se chercher pour les filles U17 à Kinshasa en RDC et pour les garçons lors d’un mini-tournoi organisé à Yaoundé au cours du mois de Mai 2018.

D’après le président de la Fédération de Volleyball M. Serge Abouem « afin de mieux rassurer sur la transparence qui a prévalu lors de ce stage, nous avons choisi les deux entraineurs champions de catégories en compétion à savoir les U17 ». Pour les garçons, c’est le coach Mohamadou Djidda, coordonnateur équipe nationale Cadets qui mène temporairement la barque. Ce dernier aura réussi la prouesse de remporter le championnat cadet avec son club Garoua Volleyball et de sélectionner pour ce premier stage 28 garçons venant de plusieurs villes pour ne retenir que 18 jeunes avant la sélection définitive de 12 pour la compétition.

Pour les filles, Olivier Nkwetcheu, coordonnateur équipe nationale cadette aura choisi au départ 53 joueuses pour finir par retenir 17 qui prendront part à un dernier stage avant la publication de la liste définitive.

Pour le Président de la Fecavolley M. Serge Abouem, le mandat qui est en cours est dans sa phase refondation. Ayant promis aux acteurs du Volleyball de faire jouer des jeunes dans plusieurs villes du Cameroun ainsi que de doter ce sport de plusieurs infrastructures, il avouera qu’en ce moment 60 écoles et plus de 1 300 jeunes sont officiellement en activité dans plusieurs villes du Cameroun.

Sans compter la construction d’un gymnase à Bertoua et l’enregistrement d’au moins 18 sponsors pour différent championnats, le Volleyball camerounais enregistre pour la première fois dans l’histoire une participation pour la deuxième fois consécutive de deux équipes nationales Séniors avec des classements honorables à savoir 1er Africain pour les filles et 3e Africain pour les garçons. S’ouvre maintenant l’heure de la relève avec les cadets.