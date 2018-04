NIGÃ‰RIA :: Nigeria : le compte Twitter du parti de Buhari piratÃ©

NIGÉRIA :: Nigeria : le compte Twitter du parti de Buhari piraté Le compte Twitter du parti au pouvoir au Nigeria « All People’s Congress » (APC, Congrès de tout le peuple) a été piraté avant hier, a constaté dimanche la direction du parti.

Grande sera peut-être la surprise des utilisateurs de Twitter lorsqu’ils constateront que « @APCNigeria» n’est plus le compte officiel du « All People’s Congress » (APC, Congrès de tout le peuple), parti du président nigérian Muhammadu Buhari.

D’après la présidence nigériane, ce ompte a été piraté avant-hier. “@APCNigeria n’est plus l’adresse Twitter officielle du All Progressives Congress (APC). Dans plusieurs déclarations officielles, nous avons dénoncé ce piratage. C’est un cas d’usurpation d’identité relevant d’une activité criminelle”, a déclaré sur son compte Twitter personnel, Bolaji Abdullahi, porte-parole de l’APC.

Et c’est un certain John McAfee qui, bien qu’ayant maintenu « @APCNigeria» comme identifiant du compte, a changé le nom de l’administrateur. En outre, le compte serait actuellement administré à partir de San Francisco aux États-Unis et effectuerait déjà des opérations financières par le biais des bit coins, la monnaie virtuelle en ligne.