Ã‰TATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: L'ARTISTE CAMEROUNAISE DAPHNÃ‰ BIENTÃ”T EN GUEST STAR AU FESTI DIASPOCAM DE WASHINGTON DC DU 21 AVRIL 2018 PROCHAIN :: UNITED STATES

ÉTATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: L'ARTISTE CAMEROUNAISE DAPHNÉ BIENTÔT EN GUEST STAR AU FESTI DIASPOCAM DE WASHINGTON DC DU 21 AVRIL 2018 PROCHAIN :: Daphné de son vrai nom NJIE EFUNDEM Daphné est née le 20 Septembre 1989 à Buéa, et chanteuse de l'afropop. Très connue pour son clip Calée qui raconte l'histoire d'une jeune fille tombée follement amoureuse d'un jeune homme qui la tue avec son regard, sera la grande attraction de la 2ème édition du Festival DIASPOCAM de Washington DC prévu le 21 avril 2018 prochain, une organisation du célèbre club: "PRESTIGE CLUB".

Née à Buéa, dans le sud-Ouest du Cameroun, elle a grandit et fait ses études secondaires à Douala ou la musique va commencer à l’intéresser.Et c'est effectivement en 2013 que Daphné débute sa carrière d'artiste musicienne. Avec plusieurs titres à son actif, c'est la sortie de son single Calée en 2017 avec le succès remarquable auprès du public Africain qu'elle enregistrera des milliers de vue sur YouTube. Elle collabore avec le chanteur Mr Léo et le chanteur producteur Salatiel pour la composition de cette chanson à succès qui l'amènera à remporter plusieurs récompenses dont celle de chanson de l'année et meilleur voix féminine 2017 aux Balafon Music Awards 2017.

Nul doute que sa participation et sa prestation du 21 avril prochain chez Trump lors du Festival Diaspocam permettra aux populations de Washington DC de découvrir pour la première fois en spectacle sur le sol Américain, la jeune pépite de la musique Camerounaise.

Info et Réservation: 240-398-9992 / 240-533-6068