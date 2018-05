Cameroun, Retro fÃªte du 11 fÃ©vrier 2018: TokombÃ©rÃ©: Des Ã©tudiants et badauds pour gonfler les rangs du Rdpc :: CAMEROON

Cameroun, Retro fête du 11 février 2018: Tokombéré: Des étudiants et badauds pour gonfler les rangs du Rdpc :: CAMEROON Ils ont été déportés à coup de millions de Maroua dans un charter de 24 bus pour une démonstration de force. Aux premières heures de la matinée du 11 février dernier, plus d’une vingtaine de bus de 20 à 30 places embarquent à l’esplanade de la permanence du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), section du Diamaré Centre I qui jouxte le marché central de Maroua.

Les passagers sont de jeunes étudiants de l’université de Maroua. Certains ont d’ailleurs été identifiés. Vers 08 heures, les premiers bus mettent le cap sur Tokombéré, la ville d’origine du président de l’Assemblée nationale (Pan), Cavaye Yeguié Djibril.

Dans les rangs, on retrouve aussi des jeunes des partis d’opposition et autres badauds qui n’ont pas manqué l’occasion d’aller « pointer » lors du défilé de la fête de la jeunesse. Sur place, on attend le chargé de l’organisation du charter. Leur objectif : gonfler les rangs des défilants du Rdpc contre espèces sonnantes et trébuchantes. Selon les témoignages concordants, l’auteur de cette initiative n’est autre que le Pan. C’est dans l’optique de permettre au « parti du flambeau ardent » de faire montre d’une démonstration de force et de faire peur aux partis opportunistes.

Mais cette « déportation de militants » de Maroua - estimés à près de 3000 - au détriment de ceux qui pullulent dans les artères de Tokombéré et à Mada a exaspéré plus d’un. « Le Rdpc et surtout la personne de Cavaye sont tous honnis par les populations. […] Face au refus catégorique des populations de Tokombéré qui l’ont rejeté, il a préféré constituer un charter d’étudiants originaires du Sud du pays. Les villageois de Tokombéré en ont marre et veulent entendre un autre son de cloche », commente Abel Tsayanka, un responsable local du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) ; un parti qui monte en puissance dans cette contrée.

Dans un cafouillage indescriptible et l’ambiance délétère, la police est énergiquement intervenue pour contenir la foule gonflée par des intrus. « On devrait faire une liste bien élaborée au départ avec une partie ‘décharge’. Des intrus ont voulu jouer au malin dans cette foule sans visage dans la nuit noire. Ça sent la roublardise parce qu’on devait nous payer nos 2000 Fcfa au départ de Tokombéré », commente un défilant déçu, sous anonymat.

A noter que le 09 février dernier, le Pan a organisé à Mada, à l’esplanade de la chefferie qu’il dirige, un meeting dit de remobilisation des jeunes de Tokombéré au cours duquel selon des témoignages concordants, il aurait distribué publiquement de l’argent à ceux qui y ont assisté. Ceci, en vu d’anéantir les capacités de nuisance du Mrc et du Parti pour la justice et la paix (Pjp) ; deux partis d’opposition qui donnent des insomnies ces derniers temps à Cavaye Yeguié Djibril.