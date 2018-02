CAMEROUN :: 11 fÃ©vrier 2018 : Les yeux doux de Cabral Libii et Maurice Kamto Ã  la jeunesse :: CAMEROON

CAMEROUN :: 11 février 2018 : Les yeux doux de Cabral Libii et Maurice Kamto à la jeunesse :: CAMEROON C’est à une véritable plaidoirie que se sont livrés les deux hommes politiques de l’opposition camerounaise.

A commencer par Cabral Libi. Le désormais candidat du parti Univers à la présidentielle de 2018 fait un retour sur l’historique de la fête de la jeunesse et présente les statistiques de la population jeune : « […] Selon le rapport définitif du 3ème recensement de 2005, […] les moins de 15 ans représentent 43,6% du total contre 64,2% pour les moins de 25 ans. La tranche d’âge comprise entre 15 et 45 ans se chiffre à plus de 10 millions d’âmes. »

Malgré ces statistiques qui auraient pu faire jouer un rôle déterminant à la jeunesse dans l’ordre politique camerounais, il observe le contraire. Du coup, pour sortir de cette « impasse », le leader du Mouvement « 11 millions de citoyens » propose « le recrutement de 1 million de fonctionnaires et la création d’au moins un complexe agroindustriel par commune et de 2,5 millions d’emplois en 5 ans dans les secteurs agro-industriels et de la construction ».

Quant au président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), Maurice Kamto, il dit adresser aux jeunes « une invitation à la discussion sur votre devenir et sur celui du Cameroun ». Pour l’universitaire, « le projet que notre parti propose à la jeunesse, dénommé Pacte jeune, se fonde sur un trépied composé par l'éducation, la formation et la recherche-innovation. Il met la jeunesse au centre de ses préoccupations. »

Par ailleurs, le président du MRC invite les jeunes au panafricanisme. « Sans attendre sa mise en oeuvre au niveau continental », Maurice Kamto invite la jeunesse à la création « des États-Unis d’Afrique centrale rêvés par l’homme politique centrafricain Barthelemy Boganda ». Selon lui, cela passe par la création du mouvement «Jeunesse fédéraliste d’Afrique centrale».