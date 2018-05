CAMEROUN :: PrÃ©sidentielle 2018 : John Fru Ndi jette l'Ã©ponge :: CAMEROON

Après 4 échecs, 1992, 2004, 2011, Ni John Fru Ndi ouvre une brèche au profit de nouvelles figures au sein de sa formation politique. Le candidat du Sdf à l'élection présidentielle 2018 sera connu au terme du congrès des 22, 23 et 24 février 2018. Joshua Osih, 1er vice-président du SDF, député du Wouri Centre et Joseph Mbah Ndam, député de la Momo et Simon Fobi restent en course.

France (Annecy) France (Annecy) excamerounais

Thank you Fru Ndi,

Your fight marked me a lot and certainly many other Cameroonians.

God bless you !



Merci Fru Ndi,

Votre combat m'a beaucoup marqué et certainement beaucoup d'autres Camerounais.

Que Dieu vous bénisse !