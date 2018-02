Cameroun : NÃ©crologie : Mort tragique dâ€™une dÃ©putÃ©e de lâ€™Union dÃ©mocratique du Cameroun (Udc) :: CAMEROON

Cameroun : Nécrologie : Mort tragique d’une députée de l’Union démocratique du Cameroun (Udc) :: CAMEROON Samba Mariama a trouvé la mort hier 14 février 2018, dans un accident de la circulation survenu à l’entrée de la ville d’Ebebda, dans la région du Centre.

La députée élue à l’issue des élections législatives de 2013 dans la circonscription du département du Noun (région de l’Ouest), Samba Mariama meurt tragiquement à quelques mois de la fin de son mandat. Selon des informations obtenues par Camer.be, la députée se rendait à Foumban pour une réunion du bureau politique de l’Udc, parti politique d’Adamou Ndam Njoya. Elle avait été élue au Parlement dans la circonscription du Noun lors des législatives de 2013.

Sans doute que Samba Mariama sera représentée à la session parlementaire de mars prochain à Yaoundé, par son suppléant.

La rédaction de Camer.be s’incline devant la mémoire de la députée Udc Samba Mariame, et adresse ses condoléances les plus attristées à ses familles nucléaire et politique, et espère que son collègue Martin Oyono du Rdpc, lui aussi très mal en point, bénéficierait alors le plus tôt possible, d’une évacuation sanitaire en Europe.