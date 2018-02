Cameroun :: Logistique et transports : Le groupe BollorÃ© primÃ© pour sa contribution Ã  la modernisation des procÃ©dures de la douane camerounaise :: CAMEROON

Cameroun :: Logistique et transports : Le groupe Bolloré primé pour sa contribution à la modernisation des procédures de la douane camerounaise :: CAMEROON Bolloré Transport & Logistics ainsi que ses filiales camerounaises, ont reçu trois prix le 02 février dernier à Douala, au cours de la 10ème Soirée des partenaires de la Douane camerounaise, une semaine après la Journée mondiale des Douanes célébrée le 26 janvier 2018.

Le 02 février dernier, la Douane camerounaise a fait allégeance à ses partenaires. C’est ainsi qu’au cours de cet évènement alliant charme et glamour, Bolloré Transports & Logistics, additionné à ses filiales du Cameroun, a-t-il reçu trois prix pour sa contribution à la modernisation des procédures de la Douane camerounaise. Cette soirée rendue à sa 10ème édition célèbre les opérateurs de la chaine des transports, de la logistique, des opérations de transit et de dédouanement qui se sont distingués au cours de l'année 2017.

Il s’agit : du Prix Partenariat Douane/ Entreprise. Distinction remise à Bolloré Transports & Logistics, leader de la logistique intégrée en Afrique, ainsi que ses filiales, se sont ainsi vu honorés pour leur accompagnement stratégique dans la mise en œuvre du projet Titre de transit unique Rail/Route. Autre distinction, c’est le Prix pour la contribution à la création de la valeur ajoutée sur les opérations sur l’export, et le Prix de la Célérité dans la consignation maritime, remis spécifiquement à Bolloré Transports & Logistics Cameroun, et à Socapao.

Des distinctions qui à n’en point douter, sont la preuve irréfutable de l’excellente collaboration entre l’administration des Douanes et Bolloré Transport & Logistics. Collaboration matérialisée par l’accompagnement dans le processus de simplification, de sécurisation et de facilitation des procédures de transit des marchandises à destination du Tchad et de la RCA, à travers la mise en place du Titre de Transit Unique (TTu).

Le rail

Le protocole d’accord signé entre le concessionnaire du chemin de fer camerounais et la Douane le 11 avril 2003, a abouti à la création et à l’aménagement des bureaux de douane sur les sites ferroviaires de Douala, Yaoundé, Bélabo et Ngaoundéré, destinés à faciliter le transport et le transit sur les corridors Douala-N’Djaména et Douala-Bangui.

Les services portuaires

Douala International Terminal (DIT), concessionnaire du terminal à conteneurs, a développé une plateforme de collaboration à travers l’interconnexion des systèmes douaniers SYDONIA et de gestion du terminal OSCAR. Cette interconnexion est au service de la facilitation du passage des marchandises au Port de Douala dont les performances font de DIT un des terminaux de référence sur la côte ouest-africaine.

Concessionnaire du terminal bois du port de Douala, la Société d’Exploitation des Parcs à Bois du Cameroun (SEPBC), collabore avec la Douane pour la gestion des flux de camions à l’arrivée sur le terminal, les visites physiques des colis avant signature de dossiers et la supervision des opérations d’empotage pour la délivrance des certificats.

La Douane travaille avec Kribi Conteneurs Terminal (KCT), concessionnaire du terminal à conteneurs du port en eaux profondes de Kribi dans le cadre de la mise en place d’une plateforme interactive entre le système d’information du terminal et celui de la Douane

Les services logistiques

Bolloré Transport & Logistics et la Douane Camerounaise ont signé le 19 août 2016, un protocole d’accord inspiré des recommandations de l’OMD.Ce protocole a permis de mettre en place une plateforme de collaboration permanente qui adresse l’ensemble des préoccupations liés à la simplification des procédures, la réduction des couts et délais de passage en Douane.

Mama NSOUNCHIAT, Directeur Régional en charge des Risks & Développements, Bolloré Transport & Logistics, Région Golfe de Guinée

« La 10eme édition de la soirée des partenaires a été une fois de plus l‘occasion de célébrer l’excellence et de magnifier la qualité de la relation qu’entretiennent nos filiales intervenant dans la chaine des opérations logistiques et du commerce extérieur.

Les distinctions décernées à nos différentes filiales témoignent à suffisance de l’excellente qualité du partenariat qui existe entre la Douane Camerounaise et le Groupe Bolloré au Cameroun. Un partenariat matérialisé en 2016 par la signature d’un protocole d’accord qui a permis de mettre en place une plateforme de collaboration où sont adressées toutes les préoccupations liées à la simplification des procédures, la réduction des coûts et délais de passage en Douane. Les résultats de cette collaboration sont visibles dans divers domaines de nos activités notamment le rail, les services portuaires et logistiques. L’administration des Douanes Camerounaises est pour nous un partenaire de choix. »

A propos de Bolloré Transport & Logistics

Bolloré Transport & Logistics est le leader de la logistique intégrée en Afrique. Sur l’ensemble des 250 filiales de Bolloré Transport Logistics, ses valeurs sont : Le Sens Entrepreneurial, la Recherche de l’Excellence, l’Intégrité, la Loyauté et l’Humilité. Avec 7000 collaborateurs au Cameroun, Bolloré Transport & Logisticsest l’un des premiers employeurs privés. Il développe une politique de développement durable ambitieuse et participe au développement économique du Cameroun. Bolloré Transport & Logistics est présent au Cameroun à travers le rail (CAMRAIL), la manutention portuaire (SEPBC) et la logistique (Bolloré Transport Logistics Cameroun).