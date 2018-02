FrÃ©dÃ©ric DEBORD nouveau Directeur General de ORANGE Cameroun :: CAMEROON

Frédéric DEBORD nouveau Directeur General de ORANGE Cameroun :: CAMEROON IL a été nommé ce jour par le conseil administration qui s’est tenu à Douala. Il remplace à ce poste Elisabeth Medou Badang.

Elisabeth Medou.

C’est par son compte Twitter que Medou Badang l’avait annoncé « J’arrêterai d’occuper mes fonctions au sein d’Orange Cameroun dans les prochains jours pour me diriger vers de nouveaux horizons et de nouveaux défis. C’est plein d’émotions que je prépare cette transition à la tête d’Orange Cameroun … Durant ces quatre dernières années et quelques mois, le dévouement et la confiance de mon comité de direction et de tout le personnel ont été mon plus grand atout. Merci pour votre mobilisation et votre efficacité dans les temps difficiles, comme dans les temps ordinaires.#EMB ». Aujourd’hui, c’est chose faite.

En termes de bilan synthétique

On doit à Elisabeth Medou Badang la progression fulgurante du service Orange money lancé en 2011. Au moment de ce lancement, Orange Cameroun et la Banque internationale pour le commerce, l’épargne et le crédit (BICEC), son partenaire sur le produit Orange Money tablaient sur un volume de transactions de 2 milliards de francs Cfa au bout de 5 ans. Cependant, contre toutes attentes, le résultat final affichait plutôt six fois les prévisions initiales, soit 12 milliards de francs Cfa de monnaie électronique émise en 2016. On lui doit également le lancement au cours de la seule année 2015 le lancement de la 3G et de la 4G. Aussi, sur le parc d’abonnés sur le marché camerounais, Elisabeth Medou Badang aura tenue bon devant le très agressif MTN (57,04% du marché), pour se positionner à la seconde place en 2015 avec 36,8% de parts de marché. (Source Tig Mag).

Frédéric Debord

Directeur général de Wana Corporate (Inwi) comprenant des représentants de la holding royale Sni et du koweitien Zain lors du démarrage de ses activités en 2009. Apres 6 ans, il va laisser par démission le 18 septembre 2015, au motif que " sa mission était terminée avec le lancement de la 4 G." Avec sa nomination à la Direction général de Orange Cameroun, ce diplômé en sciences po rejoint ses premiers amours.Nous y reviendrons.

Intégralité du communiqué ayant sanctionné le conseil d’administration.