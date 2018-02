CAMEROUN :: Affaire du train 152 : Des accusÃ©s changent dâ€™option de dÃ©fense :: CAMEROON

CAMEROUN :: Affaire du train 152 : Des accusés changent d’option de défense :: CAMEROON 11 d’entre eux ont choisi de garder le silence à l’audience qui s’est déroulée hier au tribunal de grande instance d’Eséka.

Ils ne parleront pas devant la barre. Cette décision de certains accusés était au centre de l’audience correctionnelle qui s’est déroulée hier au Tribunal de grande instance d’Eséka. Audience au cours de laquelle, seuls Vandenbon Didier Germain, ancien directeur général de Camrail, Jean Pierre Morel, l’actuel DG et Yedna Mathias, le conducteur du train accidenté ont maintenu leur décision de plaider sous serment.

C’est dans le cadre de l’affaire du train 152 qui oppose une dizaine d’accusés au ministère public et ayants-droit (A/D) Kenfack Lekomo et autres A/D des victimes décédées, plus Bibi Ndzomo Rosalie et autres victimes. Tandis que Timbou Pierre, Nlend Carice W, Gaïbaï Dieudonné, Nyake Makake A, Biwole Nkol Stéphane, Koumfieg Tchoumba, Tekou Mukam, Ndzana Jean Ottou, Ateba Akaa Emile, Dika Woudou G, Ngnin Essoh, Fru Valentine Awah ont choisi de garder le silence. Un revirement qui a surpris le collectif des avocats des victimes.

Pourtant à l’audience du 14 décembre dernier, tous avaient plaidé non coupables et ont choisi de faire leur déposition sous serment pour leur défense. « On parle de pièces à fournir après combien de temps ? On n’évoque aucune disposition textuelle qui le prévoit. Nous n’arrivons pas à cerner s’ils plaident coupables ou alors s’ils déposent en dehors du serment. Il faudrait que ce soit un renvoi ferme », a martelé un avocat du collectif de la défense.

Du côté des avocats de Camrail, Me Massoda a indiqué que cette sollicitation est liée à des raisons d’ordre pratique. « Nous avons deux témoins à faire comparaître. Mais, l’un d’entre eux pour des raisons de santé et de calendrier, n’a pas pu effectuer le déplacement. En plus de cela, nous avons un certain nombre de pièces à fournir pour soutenir notre défense. Nous voulons éclairer le tribunal, l’opinion nationale et internationale », a-t-il expliqué.

Ceci dans la mesure où tous ses clients sont accusés des infractions suivantes : activités dangereuses, homicide involontaire et blessures involontaires. Cette proposition de l’accusation a trouvé un écho favorable auprès du président Marcel Ndigui Ndigui et du procureur Yahaya Hamadou. « S’ils estiment qu’ils ne sont pas prêts, nous souhaitons que le renvoi soit ferme sans arguments allant dans le sens du dilatoire. Nous nous alignons à cette demande de renvoi à la prochaine audience.

Nous devons ouvrir ce dossier et en débattre », a conclu Yahaya Hamadou. C’est alors que l’audience a été suspendue pour être reprise le 14 mars prochain pour audition des prévenus et témoins.