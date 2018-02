Cameroun, Culture: Le festival fomaric a 25 ans :: CAMEROON Le ministre Mouelle Kombi de la culture a procédé à l'ouverture officielle de l'édition anniversaire de ce festival ce mardi 13 février.

L'aventure Fomaric débutée un jour de l'année 1993 souffle sur sa 25 è bougie cette année. À l'occasion de cette édition anniversaire, Nkotti François le promoteur de ce concept et ses partenaires privilégiés souhaitent marquer le coup. Pour ce faire, des artistes de renommée internationale seront présents sur les planches du festival Fomaric pour démontrer l'internationalisation de cet évènement cuturel annuel.

L'histoire raconte qu'au départ, c'est après avoir fait le constat de l'absence à Douala d'une véritable foire dans son sens le plus étendu que l'artiste Nkotti François a mis tout seul sur pied la foire Fomaric qui est aujourd'hui le festival fomaric.

Comme il le raconte lui même, c'est avec beaucoup de difficultés qu'il a traîné ce concept au fil des années par amour pour la culture . 23 ans durant, il s'est battu avec ses propres moyens pour faire persévérer cette aventure et ce n'est qu'en 2017 alors qu'il songeait même déjà à laisser tomber véritablement qu'il a reçu le soutien de la communauté urbaine de Douala qui a pris sur elle d'en faire un évènement de la ville de Douala.

Comme un élément déclencheur, d'autres soutiens sont venus des ministères de l'économie et de la planification, du ministère des arts et de la culture et du ministère du commerce.

Aujourd'hui, le festival fomaric se présente comme étant la plus grande plateforme d'expression culturelle au Cameroun et même dans la sous région Afrique centrale.

Pour ses 25 ans , le promoteur a décidé d'ouvrir le festival fomaric à l'international de telle sorte que les communautés étrangères vivants à Douala puissent aussi célébrer leurs cultures respectives tout en étant au Cameroun.c'est ainsi qu'il y aura des journées culturelle des différents pays représentés à Douala comme quoi, chaque pays pourra démontrer ses richesses culturelles et culinaires.

Pour le ministre de la culture Narcisse Mouelle Kombi, cette 'édition anniversaire du festival ' fomaric de cette année laisse transparaître la réussite d'une initiative privée au profit de la culture. Il dira de ce festival qu'il est une aventure audacieuse d'un passionné et patriote.

Durant la cérémonie officielle de lancement du festival, son promoteur Nkotti François a reçu un prix de l'association Afrique émergence pour son implication dans le domaine de la culture. Prix qui lui a été remis par le ministre des arts et de la culture Narcisse Mouelle Kombi.

Telle qu'officiellement ouvert ce jour, les lampions s'éteindront sur le festival fomaric au soir du 11 mars par une cérémonie de remise de prix aux méritants.

Pendant ce temps des artistes de renom tels que Youssou N'Dour, Charlotte Dipanda et d'autres artistes du terroir se succéderont sur la scène du festival où est installé un podium de dernière génération pour assurer un show à la dimension de l'événement.