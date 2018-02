CAMEROUNAIS MORT DANS LE TRAIN Dâ€™ATTERRISSAGE DU VOL QC102 DE LA CAMAIR-CO en France : DES AVANCÃ‰ES VERS UN DENOUEMENTâ€¦

CAMEROUNAIS MORT DANS LE TRAIN D’ATTERRISSAGE DU VOL QC102 DE LA CAMAIR-CO en France : DES AVANCÉES VERS UN DENOUEMENT… À la suite des multiples requêtes du Conseil des Camerounais de la Diaspora (CCD) formulées à Monsieur le Procureur de la République du TGI de Bobigny en région parisienne, le tribunal à l’issue d’un examen desdites requêtes, a convié le CCD à un rendez-vous dans les services du Procureur de la République pour permettre à l’association de prendre connaissance du dossier et apporter sa contribution dans les recherches de la famille du défunt dont l’identité est restée jusque-là un mystère, afin que les démarches administratives et judiciaires pour la retrouver et lui rendre les restes du défunt, puissent avancer et arriver à leur terme.

Le Conseil des Camerounais de la Diaspora (CCD) tout en signifiant par avance sa gratitude au Procureur de la République, se dit prêt à continuer d’y jouer pleinement son rôle dans la perspective que la famille du défunt puisse enfin être informée, ce qui lui permettrait de récupérer les restes du corps et de faire son deuil.

Une délégation du CCD conjointement conduite par son Président, le Général Robert WANTO et l’Avocat Maître Jacques MEGAM Conseiller Administrateur du CCD s’y rendra effectivement dans les jours à venir.

À tous ceux qui nous ont toujours soutenus dans cette démarche, nous leur demandons de rester mobilisés jusqu’à l’aboutissement à son terme de cette tragique affaire.

Pour le CCD

Le Secrétaire Général, Lebelge JOMBI

Le Trésorier Administrateur, Henri KINGUE KWATE