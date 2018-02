CAMEROUN :: RescapÃ©s de Nsam : La mÃ©moire vive :: CAMEROON

CAMEROUN :: Rescapés de Nsam : La mémoire vive :: CAMEROON Ecorchés vifs de l’accident ferroviaire, beaucoup sont toujours en pleine reconstruction de leur vie.

Au quartier Nsam, en face de la SCDP, résidence famille Noah. Elle a perdu deux enfants. Nkodo Giscard Roland, 18 ans et Tsogo Jeanne Marlyse, 12 ans à l’époque des faits. Le couple Célestin et Lucie Noah, n’a pas oublié. Dans leurs regards, du dépit, de la frustration. Le temps a passé depuis le 14 février 1998, et Lucie Noah espère toujours voir les pouvoirs publics se pencher « véritablement » sur la question.

Assise en face d’elle, Essouma Nicole. Elle aussi se souvient de son fils, Essomba Guy Célestin mort dans la catastrophe, lui laissant un petit-fils âgé au- jourd’hui de 20 ans, et qui l’écoute parler. Son autre fils, Essomba Mvogo Thomas Claude fait son entrée. Lui, s’est retrouvé sur les lieux du drame pour venir en aide à certains. Résultat, un pied brûlé qui demande à être opéré. Titulaire d’un baccalauréat obtenu au lycée de Mbalmayo, il n’a plus rien fait jusqu’à ce jour, depuis un concours manqué à l’Esstic, recalé à l’oral.

« Je suis fatigué de raconter la même histoire. Cela ne m’a rien rapporté depuis vingt ans », lâche-t-il après un long moment d’hésitation. « J’ai 48 ans aujourd’hui et personne ne m’est venu en aide. C’est ma mère qui se bat pour mes soins ». Estelle Amombo, 12 ans au moment des faits, a eu plus de chance. Avec peine et émotion elle revient sur ce 14 février 1998.

« J’ai été brûlée et heureusement prise en charge par le Cerac, des premiers soins à la rééducation, et même pour ma réintégration dans la société. Grâce à cette association caritative et à la première dame, j’ai pu continuer mes études jusqu’à l’obtention de ma licence », témoigne la jeune femme aujourd’hui employée à la Sopecam. 34 autres compagnons d’infortune ont bénéficié de la sollicitude maternelle des dames du Cerac. A ce jour, certains sont mariés avec des enfants. Parmi eux, des cadres d’entreprise et des contractuels d’administration.

D’autres, diplômés de l’enseignement supérieur, niveau Licence ou Master, recherchent un emploi. Et comment oublier ces dix autres qui, du haut d’une formation professionnelle dans des domaines aussi divers que la menuiserie, la conduite automobile, l’infographie… se battent pour voler de leurs propres ailes .