CAMEROUN :: Ordinateurs de Paul Biya : 100 000 nouvelles machines rÃ©ceptionnÃ©es :: CAMEROON

CAMEROUN :: Ordinateurs de Paul Biya : 100 000 nouvelles machines réceptionnées :: CAMEROON La deuxième vague des ordinateurs, objet d’un «don» du chef de l’Etat aux étudiants, a été réceptionnée le weekend dernier à l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Vendredi 09 février, le ministre de l’Enseignement supérieur (Minesup), accompagné pour l’occasion de son collègue de la Communication, accueillait l’avion-cargo d’Ethiopian Airlines, ayant à son bord 50 000 unités.

Deux jours plus tard, le 11 février, une autre délégation d’officiels du Minesup conduite par le ministre Jacques Fame Ndongo recevait un autre lot de 50 000 ordinateurs. Le Minesup a annoncé à cette occasion que la distribution de ces 100 000 ordinateurs allait se faire dès demain 13 février dans les Universités de Douala et de Buea, puis vendredi sur les campus de Bamenda et de Dschang.

Un autre contingent des «ordinateurs de Paul Biya» est attendu dès le mois d’avril et les Universités de Maroua et de Ngaoundéré en seront les premières bénéficiaires. Rappelons qu’un premier contingent de 80 000 ordinateurs siglés PBHEV (Paul Biya High Education Vision) avait été réceptionné en décembre 2017 et distribué dans les Universités de Yaoundé I et II.

Le «don» de 500 000 ordinateurs aux étudiants des universités du pays fait partie d’un projet gouvernemental sur la gouvernance numérique. D’un financement de 75 milliards Fcfa, la deuxième composante de ce projet devrait doter les universités d’Etat de centres de développement du numérique.